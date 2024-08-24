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Вышли данные о состоянии пострадавших в волгоградской колонии - 24.08.2024, ПРАЙМ
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Вышли данные о состоянии пострадавших в волгоградской колонии
Вышли данные о состоянии пострадавших в волгоградской колонии - 24.08.2024, ПРАЙМ
Вышли данные о состоянии пострадавших в волгоградской колонии
Сотрудники УФСИН, пострадавшие в результате захвата заложников в исправительной колонии в Волгоградской области, сейчас находятся в тяжелом состоянии. Об этом... | 24.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-24T10:44+0300
2024-08-24T10:45+0300
происшествия
колония
волгоградская область
пострадавшие
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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Сотрудники УФСИН, пострадавшие в результате захвата заложников в исправительной колонии в Волгоградской области, сейчас находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил представитель областного ГУФСИН.Как сообщалось ранее, снайперы ликвидировали заключенных, которые взяли в заложники сотрудников колонии №19 в Волгоградской области. Впоследствии заложники были освобождены. В результате ЧП, как передала ФСИН РФ, четверо сотрудников колонии погибли, еще четверо пострадали. "Пострадавшие в тяжелом состоянии", - заявили в ГУФСИН Волгоградской области.
https://1prime.ru/20240823/koloniya-851082395.html
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колония, волгоградская область, пострадавшие
Происшествия, колония, Волгоградская область, пострадавшие
10:44 24.08.2024 (обновлено: 10:45 24.08.2024)
 
Вышли данные о состоянии пострадавших в волгоградской колонии

ГУФСИН: пострадавшие в ЧП в колонии в Волгограде находятся в тяжелом состоянии

© flickr.com / ZaldyImgШприц
Шприц - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2024
© flickr.com / ZaldyImg
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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Сотрудники УФСИН, пострадавшие в результате захвата заложников в исправительной колонии в Волгоградской области, сейчас находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил представитель областного ГУФСИН.
Как сообщалось ранее, снайперы ликвидировали заключенных, которые взяли в заложники сотрудников колонии №19 в Волгоградской области. Впоследствии заложники были освобождены. В результате ЧП, как передала ФСИН РФ, четверо сотрудников колонии погибли, еще четверо пострадали.
Тюрьма - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
Заключенные захватили заложников в колонии в Волгограде
Вчера, 13:33
"Пострадавшие в тяжелом состоянии", - заявили в ГУФСИН Волгоградской области.
 
ПроисшествияколонияВолгоградская областьпострадавшие
 
 
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