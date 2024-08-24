https://1prime.ru/20240824/postradavshie-851098136.html

Вышли данные о состоянии пострадавших в волгоградской колонии

Вышли данные о состоянии пострадавших в волгоградской колонии - 24.08.2024, ПРАЙМ

Вышли данные о состоянии пострадавших в волгоградской колонии

Сотрудники УФСИН, пострадавшие в результате захвата заложников в исправительной колонии в Волгоградской области, сейчас находятся в тяжелом состоянии. Об этом... | 24.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-24T10:44+0300

2024-08-24T10:44+0300

2024-08-24T10:45+0300

происшествия

колония

волгоградская область

пострадавшие

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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Сотрудники УФСИН, пострадавшие в результате захвата заложников в исправительной колонии в Волгоградской области, сейчас находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил представитель областного ГУФСИН.Как сообщалось ранее, снайперы ликвидировали заключенных, которые взяли в заложники сотрудников колонии №19 в Волгоградской области. Впоследствии заложники были освобождены. В результате ЧП, как передала ФСИН РФ, четверо сотрудников колонии погибли, еще четверо пострадали. "Пострадавшие в тяжелом состоянии", - заявили в ГУФСИН Волгоградской области.

https://1prime.ru/20240823/koloniya-851082395.html

волгоградская область

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колония, волгоградская область, пострадавшие