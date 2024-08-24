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Рубль на неделе порадовал спекулянтов высокой волатильностью

Рубль на неделе порадовал спекулянтов высокой волатильностью - 24.08.2024, ПРАЙМ

Рубль на неделе порадовал спекулянтов высокой волатильностью

Курс российской валюты к юаню на прошлой неделе продемонстрировал широкий диапазон колебаний. При этом юань сначала сильно вырос и обновил на Мосбирже максимум... | 24.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-24T08:24+0300

2024-08-24T08:24+0300

2024-08-24T08:24+0300

экономика

мнения аналитиков

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МОСКВА, 24 авг – ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на прошлой неделе продемонстрировал широкий диапазон колебаний. При этом юань сначала сильно вырос и обновил на Мосбирже максимум с 21 июня, поднявшись до 12,24 рубля. Затем валюта КНР упала до 11,67 рубля – минимума с 26 июля, "размах" экстремумов превысил 4,5%. При этом рост валюты КНР на неделе отмечался две сессии против двух – снижения и одной - стабилизации.Давление на российскую валюту сначала приходило от возросшей волатильности на разных сегментах валютного рынка РФ: биржевого, внебиржевого и офшорного, от расслоения курсообразования рубля на них. Однако приближение пика налогового периода августа по традиции увеличило предложение экспортерами валюты для конвертации в рубли, что резко укрепило рубль к юаню.Кроме того, появившаяся надежда на "расшивание" проблем с платежами по торговле РФ с Китаем создали позитивный психологический фон для роста рубля, хотя этот фактор, будь он реализован, скорее посодействует росту спроса на юань со стороны импортеров.В целом же, за неделю, курс юаня на Мосбирже упал на 23 копейки до 11,84 рубля. Курс доллара за неделю поднялся на 2,69 рубля до 91,60 рубля, евро – на 3,77 рубля, до 101,61 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Валюта США на форексе упала за неделю от 7,16 до 7,125 юаня – в район минимумов с января. При этом в пересчете через рублевые курсы доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,74 юаня, то есть на 8,6% дороже форекса.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели подросла до 7,25 тысячи против 7,08 тысячи неделей ранее.РУБЛЬ ОСТАЛСЯ В ШИРОКОМ ПОЛЕТЕРубль начал рабочую неделю бодрым ослаблением против юаня на бирже. Сохранение сложного геополитического фона, по-видимому, компенсировало подавленный, в силу санкционных рисков, спрос на юани на Мосбирже. Об этом, в частности, сигнализировали невысокие объемы торгов.Негативные для рубля настроения поддерживались также оценками инФОМа по заказу Банка России о росте инфляционных ожиданий населения на ближайшие 12 месяцев в августе - до 12,9% с 12,4% месяцем ранее. Показатель вышел на максимум с декабря. При этом наблюдаемая годовая инфляция в августе повысилась до 15% после июльских 14,2%.Вместе с тем, Минфин России разместил в середине недели на аукционе ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26245 с погашением в сентябре 2035 года на 33,598 миллиарда рублей по номиналу под 15,99% годовых, спрос составил 54,285 миллиарда. Это может сигнализировать о вере инвесторов в близость плато по инфляции и ключевой ставке ЦБ РФ.На таком фоне рубль как раз в среду, "нарисовав" двухмесячный минимум, бодро перешел к росту против юаня.ПРОГНОЗЫВторую половину рабочей недели рубль провел в сильном росте против валюты КНР, которая закрыла неделю на Мосбирже ниже психологического уровня 12 рублей.Игроки российского валютного рынка обратили внимание на сообщения о том, что Россия и Китай договорились продолжить углубление контактов и сотрудничества в целях содействия упрощению процедур российско-китайской торговли. Это было озвучено в совместном коммюнике по итогам встречи премьер-министров Михаила Мишустина и Ли Цяна.При этом Москва и Пекин намерены обеспечивать бесперебойную работу каналов расчетов в торговле, укреплять диалог между финансово-банковскими организациями, говорилось там же. Ранее участники рынка отмечали наличие сложностей в работе каналов расчетов в торговле между странами.Таким образом, август сохраняет за собой репутацию месяца высокой волатильности для российского рынка. Между тем, последняя неделя лета может пройти под знаком укрепления рубля на Мосбирже на фоне пика налогового периода. Однако приближение сезона осенней потребительской активности может усилить спрос импортеров на валюту, особенно, если за российско-китайскими декларациями последуют реальные действия по налаживанию процесса платежей между странами. В итоге, юань может опять вернуться выше 12 рублей.

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

мнения аналитиков