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Шольц и Зеленский обсудили продолжение саммита по Украине в Швейцарии

Шольц и Зеленский обсудили продолжение саммита по Украине в Швейцарии - 24.08.2024, ПРАЙМ

Шольц и Зеленский обсудили продолжение саммита по Украине в Швейцарии

Канцлер Германии Олаф Шольц и глава Украины Владимир Зеленский обсудили продолжение саммита по Украине в Швейцарии. Об этом рассказал официальный представитель... | 24.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-24T18:24+0300

2024-08-24T18:24+0300

2024-08-24T18:24+0300

политика

германия

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц и глава Украины Владимир Зеленский обсудили продолжение саммита по Украине в Швейцарии. Об этом рассказал официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт."Обе стороны согласились с важностью процесса саммита в Швейцарии и обсудили его продолжение. Включение "Глобального Юга" имеет особое значение в этом контексте", - сказал он.Конференция по Украине состоялась в июне в швейцарском Бюргенштоке. В совместном коммюнике, принятом по итогам конференции, стороны договорились вернуть контроль над Запорожской АЭС, обеспечить свободное передвижение по Черному и Азовскому морям, освободить военнопленных и прекратить конфликт. Некоторые страны, включая Индию и Бразилию, не подписали это соглашение.Президент России Владимир Путин в свою очередь предложил ряд условий для урегулирования конфликта, включая отказ Украины от намерений вступить в НАТО и отмену санкций против России.

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германия, украина, владимир зеленский