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Шольц и Зеленский обсудили продолжение саммита по Украине в Швейцарии - 24.08.2024, ПРАЙМ
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Шольц и Зеленский обсудили продолжение саммита по Украине в Швейцарии
Шольц и Зеленский обсудили продолжение саммита по Украине в Швейцарии - 24.08.2024, ПРАЙМ
Шольц и Зеленский обсудили продолжение саммита по Украине в Швейцарии
Канцлер Германии Олаф Шольц и глава Украины Владимир Зеленский обсудили продолжение саммита по Украине в Швейцарии. Об этом рассказал официальный представитель... | 24.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-24T18:24+0300
2024-08-24T18:24+0300
политика
германия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц и глава Украины Владимир Зеленский обсудили продолжение саммита по Украине в Швейцарии. Об этом рассказал официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт."Обе стороны согласились с важностью процесса саммита в Швейцарии и обсудили его продолжение. Включение "Глобального Юга" имеет особое значение в этом контексте", - сказал он.Конференция по Украине состоялась в июне в швейцарском Бюргенштоке. В совместном коммюнике, принятом по итогам конференции, стороны договорились вернуть контроль над Запорожской АЭС, обеспечить свободное передвижение по Черному и Азовскому морям, освободить военнопленных и прекратить конфликт. Некоторые страны, включая Индию и Бразилию, не подписали это соглашение.Президент России Владимир Путин в свою очередь предложил ряд условий для урегулирования конфликта, включая отказ Украины от намерений вступить в НАТО и отмену санкций против России.
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германия, украина, владимир зеленский
Политика, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
18:24 24.08.2024
 
Шольц и Зеленский обсудили продолжение саммита по Украине в Швейцарии

Хебештрайт: Шольц и Зеленский обсудили продолжение саммита по Украине в Швейцарии

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСтраны мира. Швейцария
Страны мира. Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц и глава Украины Владимир Зеленский обсудили продолжение саммита по Украине в Швейцарии. Об этом рассказал официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт.
"Обе стороны согласились с важностью процесса саммита в Швейцарии и обсудили его продолжение. Включение "Глобального Юга" имеет особое значение в этом контексте", - сказал он.
Конференция по Украине состоялась в июне в швейцарском Бюргенштоке. В совместном коммюнике, принятом по итогам конференции, стороны договорились вернуть контроль над Запорожской АЭС, обеспечить свободное передвижение по Черному и Азовскому морям, освободить военнопленных и прекратить конфликт. Некоторые страны, включая Индию и Бразилию, не подписали это соглашение.
Президент России Владимир Путин в свою очередь предложил ряд условий для урегулирования конфликта, включая отказ Украины от намерений вступить в НАТО и отмену санкций против России.
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ПолитикаГЕРМАНИЯУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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