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В Турции объявили о решении "санкционных" проблем туристов из России - 24.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240824/sanktsii-851095821.html
В Турции объявили о решении "санкционных" проблем туристов из России
В Турции объявили о решении "санкционных" проблем туристов из России - 24.08.2024, ПРАЙМ
В Турции объявили о решении "санкционных" проблем туристов из России
В Турции оперативно преодолели сложности, которые возникли у туристов из России в связи с введенными Западом санкциями. Такое заявление сделал глава Ассоциации... | 24.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-24T06:42+0300
2024-08-24T06:50+0300
экономика
турция
российские туристы
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МОСКВА, 24 авг – ПРАЙМ. В Турции оперативно преодолели сложности, которые возникли у туристов из России в связи с введенными Западом санкциями. Такое заявление сделал глава Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкая. По данным издания Hürriyet, которое ссылается на главу Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Каана Кавалоглу, доходы туриндустрии Турции снизились на 20% на российском рынке, но причины этих потерь не раскрывались. При этом издание Aydınlık прямо указывало, что у турецкой туриндустрии возникли сложности в связи с блокировки платежей, вызванной введенными против России санкциями."Хотя в первый период из-за введенных против России санкций возникли некоторые проблемы с оплатой, они были быстро преодолены", - заявил Баглыкая. По его словам, Российская Федерация - один из самых важных рынков для туриндустрии Турции.
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турция, российские туристы
Экономика, ТУРЦИЯ, российские туристы
06:42 24.08.2024 (обновлено: 06:50 24.08.2024)
 
В Турции объявили о решении "санкционных" проблем туристов из России

TÜRSAB: Турция преодолела вызванные санкциями проблемы у российских туристов

© РИА Новости . Мустафа Далпальта | Перейти в медиабанкТуристы из России в аэропорту в Анталье
Туристы из России в аэропорту в Анталье - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости . Мустафа Далпальта
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МОСКВА, 24 авг – ПРАЙМ. В Турции оперативно преодолели сложности, которые возникли у туристов из России в связи с введенными Западом санкциями. Такое заявление сделал глава Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкая.
По данным издания Hürriyet, которое ссылается на главу Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Каана Кавалоглу, доходы туриндустрии Турции снизились на 20% на российском рынке, но причины этих потерь не раскрывались. При этом издание Aydınlık прямо указывало, что у турецкой туриндустрии возникли сложности в связи с блокировки платежей, вызванной введенными против России санкциями.
"Хотя в первый период из-за введенных против России санкций возникли некоторые проблемы с оплатой, они были быстро преодолены", - заявил Баглыкая.
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22 августа, 07:15
По его словам, Российская Федерация - один из самых важных рынков для туриндустрии Турции.
 
ЭкономикаТУРЦИЯроссийские туристы
 
 
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