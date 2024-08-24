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В Турции объявили о решении "санкционных" проблем туристов из России
В Турции объявили о решении "санкционных" проблем туристов из России - 24.08.2024, ПРАЙМ
В Турции объявили о решении "санкционных" проблем туристов из России
В Турции оперативно преодолели сложности, которые возникли у туристов из России в связи с введенными Западом санкциями. Такое заявление сделал глава Ассоциации... | 24.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-24T06:42+0300
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МОСКВА, 24 авг – ПРАЙМ. В Турции оперативно преодолели сложности, которые возникли у туристов из России в связи с введенными Западом санкциями. Такое заявление сделал глава Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкая. По данным издания Hürriyet, которое ссылается на главу Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Каана Кавалоглу, доходы туриндустрии Турции снизились на 20% на российском рынке, но причины этих потерь не раскрывались. При этом издание Aydınlık прямо указывало, что у турецкой туриндустрии возникли сложности в связи с блокировки платежей, вызванной введенными против России санкциями."Хотя в первый период из-за введенных против России санкций возникли некоторые проблемы с оплатой, они были быстро преодолены", - заявил Баглыкая. По его словам, Российская Федерация - один из самых важных рынков для туриндустрии Турции.
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турция, российские туристы
Экономика, ТУРЦИЯ, российские туристы
В Турции объявили о решении "санкционных" проблем туристов из России
TÜRSAB: Турция преодолела вызванные санкциями проблемы у российских туристов
МОСКВА, 24 авг – ПРАЙМ. В Турции оперативно преодолели сложности, которые возникли у туристов из России в связи с введенными Западом санкциями. Такое заявление сделал глава Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкая.
По данным издания Hürriyet, которое ссылается на главу Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Каана Кавалоглу, доходы туриндустрии Турции снизились на 20% на российском рынке, но причины этих потерь не раскрывались. При этом издание Aydınlık прямо указывало, что у турецкой туриндустрии возникли сложности в связи с блокировки платежей, вызванной введенными против России санкциями.
"Хотя в первый период из-за введенных против России санкций возникли некоторые проблемы с оплатой, они были быстро преодолены", - заявил Баглыкая.
США могут попытаться разорвать отношения Турции и России, сообщил эксперт
По его словам, Российская Федерация - один из самых важных рынков для туриндустрии Турции.