https://1prime.ru/20240824/sanktsii-851095821.html

В Турции объявили о решении "санкционных" проблем туристов из России

В Турции объявили о решении "санкционных" проблем туристов из России - 24.08.2024, ПРАЙМ

В Турции объявили о решении "санкционных" проблем туристов из России

В Турции оперативно преодолели сложности, которые возникли у туристов из России в связи с введенными Западом санкциями. Такое заявление сделал глава Ассоциации... | 24.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-24T06:42+0300

2024-08-24T06:42+0300

2024-08-24T06:50+0300

экономика

турция

российские туристы

https://cdnn.1prime.ru/img/83399/25/833992561_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_55df577e562ef05d69835057d05c308e.jpg

МОСКВА, 24 авг – ПРАЙМ. В Турции оперативно преодолели сложности, которые возникли у туристов из России в связи с введенными Западом санкциями. Такое заявление сделал глава Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкая. По данным издания Hürriyet, которое ссылается на главу Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Каана Кавалоглу, доходы туриндустрии Турции снизились на 20% на российском рынке, но причины этих потерь не раскрывались. При этом издание Aydınlık прямо указывало, что у турецкой туриндустрии возникли сложности в связи с блокировки платежей, вызванной введенными против России санкциями."Хотя в первый период из-за введенных против России санкций возникли некоторые проблемы с оплатой, они были быстро преодолены", - заявил Баглыкая. По его словам, Российская Федерация - один из самых важных рынков для туриндустрии Турции.

https://1prime.ru/20240822/sanktsii-851052000.html

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

турция, российские туристы