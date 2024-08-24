https://1prime.ru/20240824/sevpotoki-851096422.html

Офицер ВС США оценил результаты расследования ЧП на "Северных потоках"

Офицер ВС США оценил результаты расследования ЧП на "Северных потоках" - 24.08.2024, ПРАЙМ

Офицер ВС США оценил результаты расследования ЧП на "Северных потоках"

США и страны НАТО дали своим "тайным" расследованиям диверсий на "Северных потоках" сойти на нет, так и не установив настоящих виновников, заявил РИА Новости... | 24.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-24T07:34+0300

2024-08-24T07:34+0300

2024-08-24T07:34+0300

происшествия

теракт на "северных потоках"

расследование

экспертное мнение

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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. США и страны НАТО дали своим "тайным" расследованиям диверсий на "Северных потоках" сойти на нет, так и не установив настоящих виновников, заявил РИА Новости подполковник армии США в отставке и политический консультант Эрл Расмуссен. По словам эксперта, теракт стал насмешкой над обязательством НАТО по защите своих членов от агрессии и террористических атак любого рода. "Похоже, что НАТО не стремится защитить свои государства-члены, по крайней мере, от самой себя... где было пресловутое выполнение статьи 5, когда был разрушен "Северный поток"?" – задался вопросом Расмуссен. Он отметил, что, по всей видимости, в диверсии на "Севпотоках" были замешаны правительства стран НАТО и их силы безопасности. "Похоже, что члены НАТО и, возможно, с помощью со стороны Украины, судя по постоянно меняющемуся повествованию, стояли за разрушением европейской энергетической инфраструктуры и самым серьезным экологическим загрязнением в истории", – добавил подполковник в отставке. При этом эксперт отметил, что, несмотря на серьезность атак, Соединенные Штаты и НАТО дали расследованиям сойти на нет. "Тем не менее, мы видим, что расследования проводятся в тайне", – подытожил Расмуссен, усомнившись в том, что виновников разоблачат. Немецкие СМИ ранее сообщили со ссылкой на собственное расследование, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также утверждается, что у него в сообщниках была супружеская пара - Светлана и Евгений Успенские. Американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что подозреваемый Германией в причастности к подрыву газопроводов выехал из Польши на Украину 6 июля на автомобиле. Источники газеты отметили, что в конце прошлой недели польские прокуроры направили немецким коллегам официальное письмо, в котором информировали, что подозреваемый уехал из Польши. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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теракт на "северных потоках", расследование, экспертное мнение