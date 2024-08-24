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Эксперт объяснила, когда россиянам наиболее выгодно покупать смартфоны - 24.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240824/smartfony-851095397.html
Эксперт объяснила, когда россиянам наиболее выгодно покупать смартфоны
Эксперт объяснила, когда россиянам наиболее выгодно покупать смартфоны - 24.08.2024, ПРАЙМ
Эксперт объяснила, когда россиянам наиболее выгодно покупать смартфоны
Дешевле всего покупать смартфоны, в том числе фирмы Apple, во время распродаж и "Черной пятницы" в ноябре, также в этот период устройства могут дешеветь по иным | 24.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-24T06:10+0300
2024-08-24T06:11+0300
экономика
смартфоны
покупка
экспертное мнение
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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Дешевле всего покупать смартфоны, в том числе фирмы Apple, во время распродаж и "Черной пятницы" в ноябре, также в этот период устройства могут дешеветь по иным маркетинговым соображениям, рассказала РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына. "Наиболее традиционным и востребованным временем для покупок (смартфонов - ред.) считаются распродажи в ноябре, в том числе "Черная пятница", которая с течением времени стала культурной традицией", - рассказала она. Она добавила, что Apple продолжает оставаться одним из самых востребованных и популярных на рынке смартфонов много лет. А покупка предыдущих моделей iPhone в конце осени - это разумный подход для тех, "кто не гонится за последней новинкой, но хочет получить надежное устройство с хорошими характеристиками". "У Apple, в отличие от многих других брендов, легко отследить цикличность, так как они выпускают новые смартфоны всего раз в год, традиционно в сентябре... После анонсов предыдущие модели, как правило, становятся дешевле. Оптимальные моменты для покупки предыдущих моделей iPhone – октябрь и ноябрь", - добавила Голицына. Отмечается, что цены на все смартфоны также зависят от курса доллара и экономической ситуации, поскольку многие компоненты для смартфонов импортируются, и колебания курса валют могут оказать прямое влияние на конечную стоимость устройства. Поэтому перед покупкой стоит обратить внимание на финансовые новости и изменения валютного обмена. По ее словам, некоторые ритейлеры и производители предлагают программы trade-in, которыми не стоит пренебрегать. Они позволяют сдать старый смартфон в счет стоимости нового. Кроме того, это может снизить расходы, особенно если старый телефон в хорошем состоянии.
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смартфоны, покупка, экспертное мнение
Экономика, смартфоны, покупка, экспертное мнение
06:10 24.08.2024 (обновлено: 06:11 24.08.2024)
 
Эксперт объяснила, когда россиянам наиболее выгодно покупать смартфоны

Эксперт: в России дешевле всего покупать смартфон в ноябре - во время распродаж

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСмартфоны на прилавке - как выбрать
Смартфоны на прилавке - как выбрать - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Дешевле всего покупать смартфоны, в том числе фирмы Apple, во время распродаж и "Черной пятницы" в ноябре, также в этот период устройства могут дешеветь по иным маркетинговым соображениям, рассказала РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.
"Наиболее традиционным и востребованным временем для покупок (смартфонов - ред.) считаются распродажи в ноябре, в том числе "Черная пятница", которая с течением времени стала культурной традицией", - рассказала она.
Она добавила, что Apple продолжает оставаться одним из самых востребованных и популярных на рынке смартфонов много лет. А покупка предыдущих моделей iPhone в конце осени - это разумный подход для тех, "кто не гонится за последней новинкой, но хочет получить надежное устройство с хорошими характеристиками".
"У Apple, в отличие от многих других брендов, легко отследить цикличность, так как они выпускают новые смартфоны всего раз в год, традиционно в сентябре... После анонсов предыдущие модели, как правило, становятся дешевле. Оптимальные моменты для покупки предыдущих моделей iPhone – октябрь и ноябрь", - добавила Голицына.
RuStore - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
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Отмечается, что цены на все смартфоны также зависят от курса доллара и экономической ситуации, поскольку многие компоненты для смартфонов импортируются, и колебания курса валют могут оказать прямое влияние на конечную стоимость устройства. Поэтому перед покупкой стоит обратить внимание на финансовые новости и изменения валютного обмена.
По ее словам, некоторые ритейлеры и производители предлагают программы trade-in, которыми не стоит пренебрегать. Они позволяют сдать старый смартфон в счет стоимости нового. Кроме того, это может снизить расходы, особенно если старый телефон в хорошем состоянии.
 
Экономикасмартфоныпокупкаэкспертное мнение
 
 
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