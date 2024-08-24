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"Путин разберется". В США сделали неожиданное заявление о Курской области

"Путин разберется". В США сделали неожиданное заявление о Курской области - 24.08.2024, ПРАЙМ

"Путин разберется". В США сделали неожиданное заявление о Курской области

Вооруженные силы Украины потеряют свои лучшие резервы в Курской области, и США не могут предпринять решительные действия, чтобы предотвратить эту ситуацию. Об... | 24.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-24T16:17+0300

2024-08-24T16:17+0300

2024-08-24T16:17+0300

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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины потеряют свои лучшие резервы в Курской области, и США не могут предпринять решительные действия, чтобы предотвратить эту ситуацию. Об этом в беседе на YouTube-канале Judging Freedom заявил офицер армии США в отставке, полковник Лоуренс Уилкерсон.По словам бывшего военнослужащего, стратегический резерв Украины в Курской области - единственное, что осталось у ВСУ. Кроме того, именно в этом резерве находятся лучшие бойцы."Путин с ними разберется так же наверняка, как он собирается разобраться с линией фронта на севере. И все будет кончено", — сказал Уилкерсон.Эксперт добавил, что Соединенные Штаты не планируют принимать серьезные решения в отношении Украины до президентских выборов в ноябре. Отметив проблему в ожидании выборов, Уилкерсон подчеркнул, что за это время ВСУ потеряют еще большее количество военнослужащих.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.

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