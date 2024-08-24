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В Германии рассказали о проблемах с танками, переданными ВСУ Вашингтоном
В Германии рассказали о проблемах с танками, переданными ВСУ Вашингтоном - 24.08.2024, ПРАЙМ
В Германии рассказали о проблемах с танками, переданными ВСУ Вашингтоном
Украина самостоятельно укрепляет защиту американских танков Abrams, которые им поставляются без улучшенной брони, сообщает немецкое издание Business Insider. | 24.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-24T16:27+0300
2024-08-24T16:27+0300
2024-08-24T16:28+0300
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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Украина самостоятельно укрепляет защиту американских танков Abrams, которые им поставляются без улучшенной брони, сообщает немецкое издание Business Insider."Украина усиливает защиту танков Abrams... они поставляют без улучшенной брони", - сказано в материале.По словам бывшего офицера британской армии Николаса Драммонда, Соединенные Штаты поставляют танки с обедненным ураном для соблюдения секретности.Ранее сообщалось, что Украина потеряла около 20 танков Abrams M1A1 из 31, которые были поставлены за последние полгода. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что эти танки не смогли изменить ситуацию на поле боя.Министерство обороны России также сообщало о поражении таких танков в зоне спецопераций. Россия считает поставки оружия в Украину препятствием для урегулирования конфликта и считает, что это негативно сказывается на переговорах. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и НАТО активно вовлечены в конфликт не только путем поставки оружия, но и обучения украинских солдат.
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украина, сша
В Германии рассказали о проблемах с танками, переданными ВСУ Вашингтоном
BI: ВСУ сами усиливают защиту Abrams, так как их поставили без улучшенной брони
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ.
Украина самостоятельно укрепляет защиту американских танков Abrams, которые им поставляются без улучшенной брони, сообщает немецкое издание Business Insider.
"Украина усиливает защиту танков Abrams... они поставляют без улучшенной брони", - сказано в материале.
По словам бывшего офицера британской армии Николаса Драммонда, Соединенные Штаты поставляют танки с обедненным ураном для соблюдения секретности.
Ранее сообщалось, что Украина потеряла около 20 танков Abrams M1A1 из 31, которые были поставлены за последние полгода. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что эти танки не смогли изменить ситуацию на поле боя.
Министерство обороны России также сообщало о поражении таких танков в зоне спецопераций. Россия считает поставки оружия в Украину препятствием для урегулирования конфликта и считает, что это негативно сказывается на переговорах. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и НАТО активно вовлечены в конфликт не только путем поставки оружия, но и обучения украинских солдат.
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