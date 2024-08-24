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Россия и Афганистан намерены нарастить товарооборот до $3 млрд - 24.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240824/tovarooborot-851096205.html
Россия и Афганистан намерены нарастить товарооборот до $3 млрд
Россия и Афганистан намерены нарастить товарооборот до $3 млрд - 24.08.2024, ПРАЙМ
Россия и Афганистан намерены нарастить товарооборот до $3 млрд
Россия и Афганистан намерены расширить агропромышленное сотрудничество, доведя в том числе за счет него товарооборот двух стран до трех миллиардов долларов в... | 24.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-24T07:17+0300
2024-08-24T07:18+0300
экономика
россия
афганистан
товарооборот
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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Россия и Афганистан намерены расширить агропромышленное сотрудничество, доведя в том числе за счет него товарооборот двух стран до трех миллиардов долларов в 2025 году, сообщил РИА Новости руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин. По его словам, этот вопрос поднимался на встрече представителей делового совета с исполняющим обязанности министра сельского хозяйства, ирригации и животноводства Афганистана Атауллой Омари, стороны также обсудили увеличение экспорта и импорта сельхозпродукции и расширение товарной номенклатуры, развитие деятельности российских сельхозкомпаний в Афганистане, а также прорабатывали новые логистические маршруты, которые позволят в разы удешевить расходы по транспортировке сельхозпродукции. "Перед нами поставлена задача увеличить товарооборот между странами в 2025 году - три миллиарда долларов, а в 2030-м выйти на десять миллиардов долларов в год, основной долей которого станет продукция сельского хозяйства, животноводства, агрохимии", - сказал Хабибуллин. В мае текущего года вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Москва заинтересована в том, чтобы Афганистан экспортировал свою сельскохозяйственную продукцию на российский рынок. Кроме того, по его словам, РФ и Афганистан обсуждали проект строительства трансафганской железной дороги, в котором Москва готова принять участие. Оверчук также озвучил цифры объема торговли России и Афганистана, которые, по его словам, составили около 560 миллионов долларов в 2023 году. Глава Российского делового центра, в свою очередь, заявил, что товарооборот уже достиг одного миллиарда долларов.
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россия, афганистан, товарооборот
Экономика, РОССИЯ, АФГАНИСТАН, товарооборот
07:17 24.08.2024 (обновлено: 07:18 24.08.2024)
 
Россия и Афганистан намерены нарастить товарооборот до $3 млрд

Деловой центр: РФ и Афганистан хотят увеличить товарооборот до $3 млрд в 2025 г

© РИА Новости . Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкОдна из улиц в Кабуле
Одна из улиц в Кабуле - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Россия и Афганистан намерены расширить агропромышленное сотрудничество, доведя в том числе за счет него товарооборот двух стран до трех миллиардов долларов в 2025 году, сообщил РИА Новости руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.
По его словам, этот вопрос поднимался на встрече представителей делового совета с исполняющим обязанности министра сельского хозяйства, ирригации и животноводства Афганистана Атауллой Омари, стороны также обсудили увеличение экспорта и импорта сельхозпродукции и расширение товарной номенклатуры, развитие деятельности российских сельхозкомпаний в Афганистане, а также прорабатывали новые логистические маршруты, которые позволят в разы удешевить расходы по транспортировке сельхозпродукции.
"Перед нами поставлена задача увеличить товарооборот между странами в 2025 году - три миллиарда долларов, а в 2030-м выйти на десять миллиардов долларов в год, основной долей которого станет продукция сельского хозяйства, животноводства, агрохимии", - сказал Хабибуллин.
Знак доллара - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
Товарооборот Таджикистана и России в первом полугодии вырос на 12%
22 августа, 17:28
В мае текущего года вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Москва заинтересована в том, чтобы Афганистан экспортировал свою сельскохозяйственную продукцию на российский рынок. Кроме того, по его словам, РФ и Афганистан обсуждали проект строительства трансафганской железной дороги, в котором Москва готова принять участие. Оверчук также озвучил цифры объема торговли России и Афганистана, которые, по его словам, составили около 560 миллионов долларов в 2023 году. Глава Российского делового центра, в свою очередь, заявил, что товарооборот уже достиг одного миллиарда долларов.
 
ЭкономикаРОССИЯАФГАНИСТАНтоварооборот
 
 
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