Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС в Казани - 24.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240824/tszinpin-851100204.html
Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС в Казани
Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС в Казани - 24.08.2024, ПРАЙМ
Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС в Казани
Председатель Китая Си Цзиньпин посетит в октябре саммит БРИКС, который пройдет в Казани. Об этом сообщил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. | 24.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-24T13:19+0300
2024-08-24T13:21+0300
политика
си цзиньпин
брикс
саммит
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/10/848228425_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_a553b02707f8627e322e3cde88f4d2e5.jpg
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Председатель Китая Си Цзиньпин посетит в октябре саммит БРИКС, который пройдет в Казани. Об этом сообщил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Комментируя вопрос об участии главы Китая в октябрьском саммите БРИКС в Казани, Ханьхуэй заявил: "Планируется визит, поездка, он поучаствует в саммите".
https://1prime.ru/20240824/med-851096907.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/10/848228425_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_e577b83da08277b883305639e9125f6f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
си цзиньпин, брикс, саммит
Политика, Си Цзиньпин, БРИКС, саммит
13:19 24.08.2024 (обновлено: 13:21 24.08.2024)
 
Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС в Казани

Посол КНР в РФ Ханьхуэй: Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС в Казани в октябре

© POOL | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Председатель Китая Си Цзиньпин посетит в октябре саммит БРИКС, который пройдет в Казани. Об этом сообщил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
Комментируя вопрос об участии главы Китая в октябрьском саммите БРИКС в Казани, Ханьхуэй заявил: "Планируется визит, поездка, он поучаствует в саммите".
Производство меди - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2024
Китай вчетверо нарастил импорт меди из России
08:11
 
ПолитикаСи ЦзиньпинБРИКСсаммит
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала