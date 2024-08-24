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Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС в Казани
Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС в Казани - 24.08.2024, ПРАЙМ
Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС в Казани
Председатель Китая Си Цзиньпин посетит в октябре саммит БРИКС, который пройдет в Казани. Об этом сообщил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. | 24.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-24T13:19+0300
2024-08-24T13:19+0300
2024-08-24T13:21+0300
политика
си цзиньпин
брикс
саммит
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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Председатель Китая Си Цзиньпин посетит в октябре саммит БРИКС, который пройдет в Казани. Об этом сообщил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Комментируя вопрос об участии главы Китая в октябрьском саммите БРИКС в Казани, Ханьхуэй заявил: "Планируется визит, поездка, он поучаствует в саммите".
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си цзиньпин, брикс, саммит
Политика, Си Цзиньпин, БРИКС, саммит
Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС в Казани
Посол КНР в РФ Ханьхуэй: Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС в Казани в октябре
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Председатель Китая Си Цзиньпин посетит в октябре саммит БРИКС, который пройдет в Казани. Об этом сообщил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
Комментируя вопрос об участии главы Китая в октябрьском саммите БРИКС в Казани, Ханьхуэй заявил: "Планируется визит, поездка, он поучаствует в саммите".
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