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Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС в Казани

Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС в Казани - 24.08.2024, ПРАЙМ

Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС в Казани

Председатель Китая Си Цзиньпин посетит в октябре саммит БРИКС, который пройдет в Казани. Об этом сообщил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. | 24.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-24T13:19+0300

2024-08-24T13:19+0300

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политика

си цзиньпин

брикс

саммит

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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Председатель Китая Си Цзиньпин посетит в октябре саммит БРИКС, который пройдет в Казани. Об этом сообщил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Комментируя вопрос об участии главы Китая в октябрьском саммите БРИКС в Казани, Ханьхуэй заявил: "Планируется визит, поездка, он поучаствует в саммите".

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си цзиньпин, брикс, саммит