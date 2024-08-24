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WP узнала о новом решении США по Украине из-за атаки ВСУ на Курскую область - 24.08.2024, ПРАЙМ
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WP узнала о новом решении США по Украине из-за атаки ВСУ на Курскую область
WP узнала о новом решении США по Украине из-за атаки ВСУ на Курскую область - 24.08.2024, ПРАЙМ
WP узнала о новом решении США по Украине из-за атаки ВСУ на Курскую область
Вашингтон намерен рассмотреть возможность корректировки поставляемой Вооруженным силам Украины помощи на фоне операции в Курской области, сказано в публикации... | 24.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-24T15:52+0300
2024-08-24T15:53+0300
экономика
сша
украина
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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Вашингтон намерен рассмотреть возможность корректировки поставляемой Вооруженным силам Украины помощи на фоне операции в Курской области, сказано в публикации газеты The Washington Post."По словам американцев, они не уверены в общей наступательной стратегии Киева, а зависимость Украины от американского оружия возродила опасения прямой эскалации конфликта США и НАТО с Россией", — отметили в издании.Кроме того, внутри администрации президента Джо Байдена ведутся обсуждения относительно будущих размеров военной помощи Украине, рассказал газете ознакомленный с процессом анонимный источник.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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сша, украина, финансы
Экономика, США, УКРАИНА, Финансы
15:52 24.08.2024 (обновлено: 15:53 24.08.2024)
 
WP узнала о новом решении США по Украине из-за атаки ВСУ на Курскую область

WP: США могут скорректировать помощь ВСУ из-за операции в Курской области

© fotolia.com / TupungatoБелый дом
Белый дом - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2024
© fotolia.com / Tupungato
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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Вашингтон намерен рассмотреть возможность корректировки поставляемой Вооруженным силам Украины помощи на фоне операции в Курской области, сказано в публикации газеты The Washington Post.
"По словам американцев, они не уверены в общей наступательной стратегии Киева, а зависимость Украины от американского оружия возродила опасения прямой эскалации конфликта США и НАТО с Россией", — отметили в издании.
Кроме того, внутри администрации президента Джо Байдена ведутся обсуждения относительно будущих размеров военной помощи Украине, рассказал газете ознакомленный с процессом анонимный источник.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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