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WP узнала о новом решении США по Украине из-за атаки ВСУ на Курскую область

WP узнала о новом решении США по Украине из-за атаки ВСУ на Курскую область - 24.08.2024, ПРАЙМ

WP узнала о новом решении США по Украине из-за атаки ВСУ на Курскую область

Вашингтон намерен рассмотреть возможность корректировки поставляемой Вооруженным силам Украины помощи на фоне операции в Курской области, сказано в публикации... | 24.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-24T15:52+0300

2024-08-24T15:52+0300

2024-08-24T15:53+0300

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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Вашингтон намерен рассмотреть возможность корректировки поставляемой Вооруженным силам Украины помощи на фоне операции в Курской области, сказано в публикации газеты The Washington Post."По словам американцев, они не уверены в общей наступательной стратегии Киева, а зависимость Украины от американского оружия возродила опасения прямой эскалации конфликта США и НАТО с Россией", — отметили в издании.Кроме того, внутри администрации президента Джо Байдена ведутся обсуждения относительно будущих размеров военной помощи Украине, рассказал газете ознакомленный с процессом анонимный источник.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.

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