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"Все закончилось". Украине сообщили неприятные новости об оружии НАТО
"Все закончилось". Украине сообщили неприятные новости об оружии НАТО - 24.08.2024, ПРАЙМ
"Все закончилось". Украине сообщили неприятные новости об оружии НАТО
Конфликт на Украине показал неспособность западного военно-промышленного комплекса поддерживать долгосрочные военные операции. Таким мнением поделился... | 24.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-24T17:59+0300
2024-08-24T17:59+0300
2024-08-24T17:59+0300
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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Конфликт на Украине показал неспособность западного военно-промышленного комплекса поддерживать долгосрочные военные операции. Таким мнением поделился экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе на YouTube-канале Dialogue Works."Украинцы практически израсходовали то, что они получили от Запада. Ни США, ни Европа не сидят на куче складов, заполненных танками и артиллерийскими орудиями. Они закончились", — сказал он.По словам Джонсона, Украина, оказавшись на втором плане, уступила первоочередное право на получение вооружения Израилю, что в очередной раз доказало неспособность западного ВПК участвовать в нескольких вооруженных конфликтах.Россия считает поставки оружия в Украину препятствием для урегулирования конфликта и считает, что это негативно сказывается на переговорах. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и НАТО активно вовлечены в конфликт не только путем поставки оружия, но и обучения украинских солдат.
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украина, нато
Вооружения, УКРАИНА, НАТО
"Все закончилось". Украине сообщили неприятные новости об оружии НАТО
Джонсон: ситуация в зоне СВО демонстрирует кризис военной промышленности Запада
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ.
Конфликт на Украине показал неспособность западного военно-промышленного комплекса поддерживать долгосрочные военные операции. Таким мнением поделился
экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе на YouTube-канале Dialogue Works.
"Украинцы практически израсходовали то, что они получили от Запада. Ни США, ни Европа не сидят на куче складов, заполненных танками и артиллерийскими орудиями. Они закончились", — сказал он.
По словам Джонсона, Украина, оказавшись на втором плане, уступила первоочередное право на получение вооружения Израилю, что в очередной раз доказало неспособность западного ВПК участвовать в нескольких вооруженных конфликтах.
Россия считает поставки оружия в Украину препятствием для урегулирования конфликта и считает, что это негативно сказывается на переговорах. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и НАТО активно вовлечены в конфликт не только путем поставки оружия, но и обучения украинских солдат.
"Накануне атаки". На Западе обвинили НАТО во лжи об Украине