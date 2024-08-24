Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Все закончилось". Украине сообщили неприятные новости об оружии НАТО - 24.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240824/ukraina-851102929.html
"Все закончилось". Украине сообщили неприятные новости об оружии НАТО
"Все закончилось". Украине сообщили неприятные новости об оружии НАТО - 24.08.2024, ПРАЙМ
"Все закончилось". Украине сообщили неприятные новости об оружии НАТО
Конфликт на Украине показал неспособность западного военно-промышленного комплекса поддерживать долгосрочные военные операции. Таким мнением поделился... | 24.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-24T17:59+0300
2024-08-24T17:59+0300
вооружения
украина
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347790_0:196:3033:1902_1920x0_80_0_0_09d68d60c12e6bc7fec88ca4a1a725c2.jpg
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Конфликт на Украине показал неспособность западного военно-промышленного комплекса поддерживать долгосрочные военные операции. Таким мнением поделился экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе на YouTube-канале Dialogue Works."Украинцы практически израсходовали то, что они получили от Запада. Ни США, ни Европа не сидят на куче складов, заполненных танками и артиллерийскими орудиями. Они закончились", — сказал он.По словам Джонсона, Украина, оказавшись на втором плане, уступила первоочередное право на получение вооружения Израилю, что в очередной раз доказало неспособность западного ВПК участвовать в нескольких вооруженных конфликтах.Россия считает поставки оружия в Украину препятствием для урегулирования конфликта и считает, что это негативно сказывается на переговорах. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и НАТО активно вовлечены в конфликт не только путем поставки оружия, но и обучения украинских солдат.
https://1prime.ru/20240819/ataki-850983176.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347790_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_9c9f79a2072cc8a8919f2224598c2894.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, нато
Вооружения, УКРАИНА, НАТО
17:59 24.08.2024
 
"Все закончилось". Украине сообщили неприятные новости об оружии НАТО

Джонсон: ситуация в зоне СВО демонстрирует кризис военной промышленности Запада

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Конфликт на Украине показал неспособность западного военно-промышленного комплекса поддерживать долгосрочные военные операции. Таким мнением поделился экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе на YouTube-канале Dialogue Works.
"Украинцы практически израсходовали то, что они получили от Запада. Ни США, ни Европа не сидят на куче складов, заполненных танками и артиллерийскими орудиями. Они закончились", — сказал он.
По словам Джонсона, Украина, оказавшись на втором плане, уступила первоочередное право на получение вооружения Израилю, что в очередной раз доказало неспособность западного ВПК участвовать в нескольких вооруженных конфликтах.
Россия считает поставки оружия в Украину препятствием для урегулирования конфликта и считает, что это негативно сказывается на переговорах. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и НАТО активно вовлечены в конфликт не только путем поставки оружия, но и обучения украинских солдат.
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
"Накануне атаки". На Западе обвинили НАТО во лжи об Украине
19 августа, 15:57
 
ВооруженияУКРАИНАНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала