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ВЭФ во Владивостоке посетит руководство Китая

ВЭФ во Владивостоке посетит руководство Китая - 24.08.2024, ПРАЙМ

ВЭФ во Владивостоке посетит руководство Китая

На Восточный экономический форум во Владивостоке приедет руководство Китая. Об этом сообщил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. При этом он не раскрыл, кто конкретно... | 24.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-24T13:39+0300

2024-08-24T13:39+0300

2024-08-24T13:40+0300

экономика

китай

руководство

вэф

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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. На Восточный экономический форум во Владивостоке приедет руководство Китая. Об этом сообщил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. При этом он не раскрыл, кто конкретно из китайского руководства посетит ВЭФ. Комментируя вопрос о посещении китайской делегацией форума, Ханьхуэй заявил: "Наше руководство будет во Владивостоке, на саммите ВЭФ".

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китай

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китай, руководство, вэф