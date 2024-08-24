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ВЭФ во Владивостоке посетит руководство Китая
ВЭФ во Владивостоке посетит руководство Китая - 24.08.2024, ПРАЙМ
ВЭФ во Владивостоке посетит руководство Китая
На Восточный экономический форум во Владивостоке приедет руководство Китая. Об этом сообщил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. При этом он не раскрыл, кто конкретно... | 24.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-24T13:39+0300
2024-08-24T13:39+0300
2024-08-24T13:40+0300
экономика
китай
руководство
вэф
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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. На Восточный экономический форум во Владивостоке приедет руководство Китая. Об этом сообщил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. При этом он не раскрыл, кто конкретно из китайского руководства посетит ВЭФ. Комментируя вопрос о посещении китайской делегацией форума, Ханьхуэй заявил: "Наше руководство будет во Владивостоке, на саммите ВЭФ".
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Экономика, КИТАЙ, руководство, ВЭФ
ВЭФ во Владивостоке посетит руководство Китая
Посол КНР в РФ Ханьхуэй: ВЭФ во Владивостоке посетит руководство Китая
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. На Восточный экономический форум во Владивостоке приедет руководство Китая. Об этом сообщил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. При этом он не раскрыл, кто конкретно из китайского руководства посетит ВЭФ.
Комментируя вопрос о посещении китайской делегацией форума, Ханьхуэй заявил: "Наше руководство будет во Владивостоке, на саммите ВЭФ".
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