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Президент Польши прибыл на Украину с необъявленным визитом

Президент Польши прибыл на Украину с необъявленным визитом - 24.08.2024, ПРАЙМ

Президент Польши прибыл на Украину с необъявленным визитом

Польский лидер Анджей Дуда прибыл с необъявленным визитом на Украину, передает Канцелярия главы государства. | 24.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-24T10:00+0300

2024-08-24T10:00+0300

2024-08-24T10:01+0300

политика

анджей дуда

визит

украина

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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Польский лидер Анджей Дуда прибыл с необъявленным визитом на Украину, передает Канцелярия главы государства."Начался визит президента Анджея Дуды на Украину, - указывается в сообщении Канцелярии. - Он примет участие в торжественных мероприятиях 33-й годовщины независимости Украины".На видео, опубликованном президентской Канцелярии, глава Польши сходит с поезда на вокзале в Киеве, где его встречают представители руководства Украины.

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анджей дуда, визит, украина