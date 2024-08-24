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Захарова прокомментировала оскорбление россиян премьером Литвы - 24.08.2024, ПРАЙМ
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Захарова прокомментировала оскорбление россиян премьером Литвы
Захарова прокомментировала оскорбление россиян премьером Литвы - 24.08.2024, ПРАЙМ
Захарова прокомментировала оскорбление россиян премьером Литвы
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала оскорбление россиян главой правительства Литвы Ингридой Шимоните... | 24.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-24T23:35+0300
2024-08-24T23:36+0300
литва
мария захарова
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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала оскорбление россиян главой правительства Литвы Ингридой Шимоните и в этой связи назвала литовские власти "нацистами". Поздравляя Украину с Днём независимости, Шимоните применила оскорбительные эпитеты по отношению к россиянам. Также политик добавила, что Литва и Украина "будут вместе праздновать победу". "Нацисты", - сказала Захарова газете "Известия", отвечая на просьбу дать комментарий по поводу высказывания литовского премьера.
https://1prime.ru/20240821/ukraina-851023660.html
литва
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литва, мария захарова
ЛИТВА, Мария Захарова
23:35 24.08.2024 (обновлено: 23:36 24.08.2024)
 
Захарова прокомментировала оскорбление россиян премьером Литвы

Захарова назвала "нацистами" власти Литвы за оскорбление россиян

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала оскорбление россиян главой правительства Литвы Ингридой Шимоните и в этой связи назвала литовские власти "нацистами".
Поздравляя Украину с Днём независимости, Шимоните применила оскорбительные эпитеты по отношению к россиянам. Также политик добавила, что Литва и Украина "будут вместе праздновать победу".
"Нацисты", - сказала Захарова газете "Известия", отвечая на просьбу дать комментарий по поводу высказывания литовского премьера.
ПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
Враждебность Латвии продлевают агонию киевского режима, заявила Захарова
21 августа, 08:45
 
ЛИТВАМария Захарова
 
 
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