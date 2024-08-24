https://1prime.ru/20240824/zakharova-851104753.html

Захарова прокомментировала оскорбление россиян премьером Литвы

Захарова прокомментировала оскорбление россиян премьером Литвы - 24.08.2024, ПРАЙМ

Захарова прокомментировала оскорбление россиян премьером Литвы

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала оскорбление россиян главой правительства Литвы Ингридой Шимоните... | 24.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-24T23:35+0300

2024-08-24T23:35+0300

2024-08-24T23:36+0300

литва

мария захарова

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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала оскорбление россиян главой правительства Литвы Ингридой Шимоните и в этой связи назвала литовские власти "нацистами". Поздравляя Украину с Днём независимости, Шимоните применила оскорбительные эпитеты по отношению к россиянам. Также политик добавила, что Литва и Украина "будут вместе праздновать победу". "Нацисты", - сказала Захарова газете "Известия", отвечая на просьбу дать комментарий по поводу высказывания литовского премьера.

https://1prime.ru/20240821/ukraina-851023660.html

литва

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литва, мария захарова