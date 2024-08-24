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СМИ: Зеленский записал обращение возле границы с Курской областью
СМИ: Зеленский записал обращение возле границы с Курской областью - 24.08.2024, ПРАЙМ
СМИ: Зеленский записал обращение возле границы с Курской областью
Владимир Зеленский записал видеообращение к народу по случаю Дня независимости Украины возле границы Российской Федерации, передает Telegram-канал издания... | 24.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-24T11:29+0300
2024-08-24T11:29+0300
2024-08-24T11:29+0300
политика
владимир зеленский
обращение
курская область
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МОСКВА, 24 авг – ПРАЙМ. Владимир Зеленский записал видеообращение к народу по случаю Дня независимости Украины возле границы Российской Федерации, передает Telegram-канал издания "Страна.ua". Об этом сообщает РИА Новости."Зеленский записал обращение к 33-й годовщине украинской независимости. На видео он находится в Сумской области, в районе реки Псел", — сообщил Telegram-канал.Вооруженные силы Украины 6 августа совершили попытку захвата части Курской области. По заявлению начальник ГШ ВС РФ Валерия Герасимова, продвижение украинских подразделений было остановлено.
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владимир зеленский, обращение, курская область
Политика, Владимир Зеленский, обращение, Курская область
СМИ: Зеленский записал обращение возле границы с Курской областью
"Страна.ua": Зеленский записал видеообращение возле границы с Курской областью