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СМИ: Зеленский записал обращение возле границы с Курской областью

СМИ: Зеленский записал обращение возле границы с Курской областью - 24.08.2024, ПРАЙМ

СМИ: Зеленский записал обращение возле границы с Курской областью

Владимир Зеленский записал видеообращение к народу по случаю Дня независимости Украины возле границы Российской Федерации, передает Telegram-канал издания... | 24.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-24T11:29+0300

2024-08-24T11:29+0300

2024-08-24T11:29+0300

политика

владимир зеленский

обращение

курская область

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МОСКВА, 24 авг – ПРАЙМ. Владимир Зеленский записал видеообращение к народу по случаю Дня независимости Украины возле границы Российской Федерации, передает Telegram-канал издания "Страна.ua". Об этом сообщает РИА Новости."Зеленский записал обращение к 33-й годовщине украинской независимости. На видео он находится в Сумской области, в районе реки Псел", — сообщил Telegram-канал.Вооруженные силы Украины 6 августа совершили попытку захвата части Курской области. По заявлению начальник ГШ ВС РФ Валерия Герасимова, продвижение украинских подразделений было остановлено.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, обращение, курская область