https://1prime.ru/20240824/zelenskiy-851102020.html

Зеленский заявил о применении нового "оружия возмездия" против России

Зеленский заявил о применении нового "оружия возмездия" против России - 24.08.2024, ПРАЙМ

Зеленский заявил о применении нового "оружия возмездия" против России

Украина в первый раз применила против России новое беспилотное оружие — ракету-дрон "Паляниця". Об это заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, его... | 24.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-24T16:39+0300

2024-08-24T16:39+0300

2024-08-24T16:52+0300

вооружения

украина

россия

владимир зеленский

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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Украина в первый раз применила против России новое беспилотное оружие — ракету-дрон "Паляниця". Об это заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, его слова приводит издание "Страна.ua"."Это наш новый инструмент возмездия", — сказал Зеленский.Глава Украины также подчеркнул, что ракета поразила цель, но не указал, какую именно. Он также уточнил, что российским властям будет трудно определить, что именно прилетело, и противодействовать этому оружию будет крайне сложно.Зеленский сообщил, что новая ракета-беспилотник является более быстрой и мощной, чем дроны дальнего действия, но отметил, что пока не готов говорить открыто о всех деталях этого оружия.

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украина, россия, владимир зеленский