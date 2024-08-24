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Зеленский заявил о применении нового "оружия возмездия" против России - 24.08.2024, ПРАЙМ
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Зеленский заявил о применении нового "оружия возмездия" против России
Зеленский заявил о применении нового "оружия возмездия" против России - 24.08.2024, ПРАЙМ
Зеленский заявил о применении нового "оружия возмездия" против России
Украина в первый раз применила против России новое беспилотное оружие — ракету-дрон "Паляниця". Об это заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, его... | 24.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-24T16:39+0300
2024-08-24T16:52+0300
вооружения
украина
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Украина в первый раз применила против России новое беспилотное оружие — ракету-дрон "Паляниця". Об это заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, его слова приводит издание "Страна.ua"."Это наш новый инструмент возмездия", — сказал Зеленский.Глава Украины также подчеркнул, что ракета поразила цель, но не указал, какую именно. Он также уточнил, что российским властям будет трудно определить, что именно прилетело, и противодействовать этому оружию будет крайне сложно.Зеленский сообщил, что новая ракета-беспилотник является более быстрой и мощной, чем дроны дальнего действия, но отметил, что пока не готов говорить открыто о всех деталях этого оружия.
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украина, россия, владимир зеленский
Вооружения, УКРАИНА, РОССИЯ, Владимир Зеленский
16:39 24.08.2024 (обновлено: 16:52 24.08.2024)
 
Зеленский заявил о применении нового "оружия возмездия" против России

Зеленский: ВСУ впервые применили против РФ новую ракету-дрон "Паляниця"

© Фото : The Presidential Office of UkraineВладимир Зеленский в парламенте Канады
Владимир Зеленский в парламенте Канады - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Украина в первый раз применила против России новое беспилотное оружие — ракету-дрон "Паляниця". Об это заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, его слова приводит издание "Страна.ua".
"Это наш новый инструмент возмездия", — сказал Зеленский.
Глава Украины также подчеркнул, что ракета поразила цель, но не указал, какую именно. Он также уточнил, что российским властям будет трудно определить, что именно прилетело, и противодействовать этому оружию будет крайне сложно.
Зеленский сообщил, что новая ракета-беспилотник является более быстрой и мощной, чем дроны дальнего действия, но отметил, что пока не готов говорить открыто о всех деталях этого оружия.
Александр Сырский - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2024
Зеленский повысил Сырского в звании
14:02
 
ВооруженияУКРАИНАРОССИЯВладимир Зеленский
 
 
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