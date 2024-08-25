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В шаге от беды. Что значит звонок в мессенджере с номера 900

В шаге от беды. Что значит звонок в мессенджере с номера 900 - 25.08.2024, ПРАЙМ

В шаге от беды. Что значит звонок в мессенджере с номера 900

Мошенники, специализирующиеся на звонках россиянам с помощью мессенджера Viber, научились маскироваться под прямой номер Сбербанка 900. Подробности схемы... | 25.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-25T02:02+0300

2024-08-25T02:02+0300

2024-08-25T02:02+0300

мошенничество

юрист

иван соловьев

мошенники

сбербанк

viber

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Мошенники, специализирующиеся на звонках россиянам с помощью мессенджера Viber, научились маскироваться под прямой номер Сбербанка 900. Подробности схемы агентству "Прайм" раскрыл заслуженный юрист России Иван Соловьев.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЕсли раньше звонок поступал с номера с пробелом 90 0, что было лишь похоже на звонок от Сбербанка, то теперь вызовы идут прямо с номера 900. Когда потенциальная жертва поднимает трубку, слышит голос робота: "Работа онлайн-приложения Сбербанк на вашем устройстве прекращена из-за неправильного действия оператора связи. Оставайтесь на линии, с вами свяжется наш сотрудник".После небольшой паузы человека переключают на заботливого "сотрудника" банка, который спрашивает, не делал ли клиент подозрительных переводов, не звонили ли ему мошенники и предлагает немедленно переустановить банковское приложение. При этом во время разговора проверить приложение не позволяют, пугая потерей доступа к средствам.Если человек соглашается на такую переустановку, мошенники присылают ему вредоносную ссылку, пройдя по которой, жертва аферистов может лишиться аккаунта на портале Госуслуги, а также потерять контроль над своими мессенджерами. Второй вариант развития событий - на время установки мобильного приложения перевести все средства на другой банковский счет, который, естественно, принадлежит мошенникам.Будьте аккуратны, звонок в любом мессенджере от представителей банков, соцслужб, операторов связи, поставщиков коммунальных услуг и госструктур - стопроцентное мошенничество. Никогда не действуйте сразу, возьмите паузу, оцените обстановку, посоветуйтесь с близкими и знакомыми. "Разберитесь, какие эмоции вызывал звонок. Если это волнение, страх, растерянность, желание получить внезапный бонус, любопытство - вы в одном шаге от беды, кладите трубку и вносите номер в черный список", - предупредил Иван Соловьев.

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юрист, иван соловьев, мошенники, сбербанк, viber