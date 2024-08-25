https://1prime.ru/20240825/900-851090114.html
В шаге от беды. Что значит звонок в мессенджере с номера 900
В шаге от беды. Что значит звонок в мессенджере с номера 900 - 25.08.2024, ПРАЙМ
В шаге от беды. Что значит звонок в мессенджере с номера 900
Мошенники, специализирующиеся на звонках россиянам с помощью мессенджера Viber, научились маскироваться под прямой номер Сбербанка 900. Подробности схемы... | 25.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-25T02:02+0300
2024-08-25T02:02+0300
2024-08-25T02:02+0300
мошенничество
юрист
иван соловьев
мошенники
сбербанк
viber
https://cdnn.1prime.ru/img/83762/95/837629569_0:162:2970:1833_1920x0_80_0_0_7fd6a21f2f8fbe1f75c0f2c507a3637b.jpg
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Мошенники, специализирующиеся на звонках россиянам с помощью мессенджера Viber, научились маскироваться под прямой номер Сбербанка 900. Подробности схемы агентству "Прайм" раскрыл заслуженный юрист России Иван Соловьев.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЕсли раньше звонок поступал с номера с пробелом 90 0, что было лишь похоже на звонок от Сбербанка, то теперь вызовы идут прямо с номера 900. Когда потенциальная жертва поднимает трубку, слышит голос робота: "Работа онлайн-приложения Сбербанк на вашем устройстве прекращена из-за неправильного действия оператора связи. Оставайтесь на линии, с вами свяжется наш сотрудник".После небольшой паузы человека переключают на заботливого "сотрудника" банка, который спрашивает, не делал ли клиент подозрительных переводов, не звонили ли ему мошенники и предлагает немедленно переустановить банковское приложение. При этом во время разговора проверить приложение не позволяют, пугая потерей доступа к средствам.Если человек соглашается на такую переустановку, мошенники присылают ему вредоносную ссылку, пройдя по которой, жертва аферистов может лишиться аккаунта на портале Госуслуги, а также потерять контроль над своими мессенджерами. Второй вариант развития событий - на время установки мобильного приложения перевести все средства на другой банковский счет, который, естественно, принадлежит мошенникам.Будьте аккуратны, звонок в любом мессенджере от представителей банков, соцслужб, операторов связи, поставщиков коммунальных услуг и госструктур - стопроцентное мошенничество. Никогда не действуйте сразу, возьмите паузу, оцените обстановку, посоветуйтесь с близкими и знакомыми. "Разберитесь, какие эмоции вызывал звонок. Если это волнение, страх, растерянность, желание получить внезапный бонус, любопытство - вы в одном шаге от беды, кладите трубку и вносите номер в черный список", - предупредил Иван Соловьев.
https://1prime.ru/20240814/yubiley-850860708.html
https://1prime.ru/20240727/message-850405103.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83762/95/837629569_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_34123c2260dacd2ee669c980ba402e60.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрист, иван соловьев, мошенники, сбербанк, viber
Мошенничество, юрист, Иван Соловьев, мошенники, Сбербанк, Viber
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Мошенники, специализирующиеся на звонках россиянам с помощью мессенджера Viber, научились маскироваться под прямой номер Сбербанка 900. Подробности схемы агентству "Прайм" раскрыл заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Если раньше звонок поступал с номера с пробелом 90 0, что было лишь похоже на звонок от Сбербанка, то теперь вызовы идут прямо с номера 900. Когда потенциальная жертва поднимает трубку, слышит голос робота: "Работа онлайн-приложения Сбербанк на вашем устройстве прекращена из-за неправильного действия оператора связи. Оставайтесь на линии, с вами свяжется наш сотрудник".
После небольшой паузы человека переключают на заботливого "сотрудника" банка, который спрашивает, не делал ли клиент подозрительных переводов, не звонили ли ему мошенники и предлагает немедленно переустановить банковское приложение. При этом во время разговора проверить приложение не позволяют, пугая потерей доступа к средствам.
Вплоть до потери жилья. Россиян старше 50 лет начали обманывать по-новому
Если человек соглашается на такую переустановку, мошенники присылают ему вредоносную ссылку, пройдя по которой, жертва аферистов может лишиться аккаунта на портале Госуслуги, а также потерять контроль над своими мессенджерами.
Второй вариант развития событий - на время установки мобильного приложения перевести все средства на другой банковский счет, который, естественно, принадлежит мошенникам.
Будьте аккуратны, звонок в любом мессенджере от представителей банков, соцслужб, операторов связи, поставщиков коммунальных услуг и госструктур - стопроцентное мошенничество. Никогда не действуйте сразу, возьмите паузу, оцените обстановку, посоветуйтесь с близкими и знакомыми. "Разберитесь, какие эмоции вызывал звонок. Если это волнение, страх, растерянность, желание получить внезапный бонус, любопытство - вы в одном шаге от беды, кладите трубку и вносите номер в черный список", - предупредил Иван Соловьев.
Россиян предупредили об опасных посланиях из-за рубежа