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Финансовый коллапс. Знаменитые немецкие бренды уходят в историю

Финансовый коллапс. Знаменитые немецкие бренды уходят в историю - 25.08.2024, ПРАЙМ

Финансовый коллапс. Знаменитые немецкие бренды уходят в историю

В течение 2023 года в ФРГ обанкротились 17,82 тыс. компаний. Наиболее известные из исчезающих брендов — Agfa, Praktiker, Varta, Polaroid, Esprit, Wirecard... | 25.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-25T14:09+0300

2024-08-25T14:09+0300

2024-08-25T14:23+0300

экономика

германия

предприятия

банкротство

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МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. В течение 2023 года в ФРГ обанкротились 17,82 тыс. компаний. Наиболее известные из исчезающих брендов — Agfa, Praktiker, Varta, Polaroid, Esprit, Wirecard. Недальновидная политика Евросоюза вынуждает промышленников Германии переезжать за рубеж, рассказывает в материале для издания Yeni Şafak обозреватель Ахмет Озай.Он отмечает, что в прошлом году финансовый крах потерпели на 22% немецких компаний больше, чем годом ранее. Захлестнувшая Германию волна банкротств, по словам Озая, не пощадила практически никого. Помимо крупных предприятий фиаско потерпели и перевозчики, и складские помещения, и ремонтные мастерские, и пекарни.В настоящий момент стремительно исчезают известнейшие немецкие бренды, которые называются в статье "исконными компаниями", "отождествляющимися с Германией": Agfa, Polaroid, Praktiker, Hertie, Karstadt, Kaufhof, KaDeWe, Body Shop, Woolwort.Магазины модной одежды и обуви, которые, как подчеркивает автор статьи, некогда являлись частью городской культуры ФРГ, тоже исчезают – из-за бума онлайн-продаж. Среди них Озай выделил Gery Weber, Peep&Clapenburg, Esprit и Reno.Не прошла беда и мимо Wirecard с 25-летней историей, пропала индийская Alcelor-Mital, которая в свое время, как выразился автор, "амбициозно вошла на немецкий рынок железа и стали", не стало и Air Berlin - перевозчика, который владел наиболее современным парком гражданских самолетов в ФРГ.Также пострадали от банкротств компания Hakle – крупнейший в Германии производитель туалетной бумаги, сеть книжных магазинов "Welt Bild", сети спорт-магазинов "Sporcheck" и "Esprit", ресторанные сети Maredo и Vapiano, констатировал Озай.

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германия

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, предприятия, банкротство