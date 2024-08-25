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Финансовый коллапс. Знаменитые немецкие бренды уходят в историю - 25.08.2024, ПРАЙМ
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Финансовый коллапс. Знаменитые немецкие бренды уходят в историю
Финансовый коллапс. Знаменитые немецкие бренды уходят в историю - 25.08.2024, ПРАЙМ
Финансовый коллапс. Знаменитые немецкие бренды уходят в историю
В течение 2023 года в ФРГ обанкротились 17,82 тыс. компаний. Наиболее известные из исчезающих брендов — Agfa, Praktiker, Varta, Polaroid, Esprit, Wirecard... | 25.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-25T14:09+0300
2024-08-25T14:23+0300
экономика
германия
предприятия
банкротство
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МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. В течение 2023 года в ФРГ обанкротились 17,82 тыс. компаний. Наиболее известные из исчезающих брендов — Agfa, Praktiker, Varta, Polaroid, Esprit, Wirecard. Недальновидная политика Евросоюза вынуждает промышленников Германии переезжать за рубеж, рассказывает в материале для издания Yeni Şafak обозреватель Ахмет Озай.Он отмечает, что в прошлом году финансовый крах потерпели на 22% немецких компаний больше, чем годом ранее. Захлестнувшая Германию волна банкротств, по словам Озая, не пощадила практически никого. Помимо крупных предприятий фиаско потерпели и перевозчики, и складские помещения, и ремонтные мастерские, и пекарни.В настоящий момент стремительно исчезают известнейшие немецкие бренды, которые называются в статье "исконными компаниями", "отождествляющимися с Германией": Agfa, Polaroid, Praktiker, Hertie, Karstadt, Kaufhof, KaDeWe, Body Shop, Woolwort.Магазины модной одежды и обуви, которые, как подчеркивает автор статьи, некогда являлись частью городской культуры ФРГ, тоже исчезают – из-за бума онлайн-продаж. Среди них Озай выделил Gery Weber, Peep&amp;Clapenburg, Esprit и Reno.Не прошла беда и мимо Wirecard с 25-летней историей, пропала индийская Alcelor-Mital, которая в свое время, как выразился автор, "амбициозно вошла на немецкий рынок железа и стали", не стало и Air Berlin - перевозчика, который владел наиболее современным парком гражданских самолетов в ФРГ.Также пострадали от банкротств компания Hakle – крупнейший в Германии производитель туалетной бумаги, сеть книжных магазинов "Welt Bild", сети спорт-магазинов "Sporcheck" и "Esprit", ресторанные сети Maredo и Vapiano, констатировал Озай.
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германия, предприятия, банкротство
Экономика, ГЕРМАНИЯ, предприятия, банкротство
14:09 25.08.2024 (обновлено: 14:23 25.08.2024)
 
Финансовый коллапс. Знаменитые немецкие бренды уходят в историю

Yeni Şafak: за 2023 год в Германии обанкротились почти 18 тысяч предприятий

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГорода мира. Берлин
Города мира. Берлин - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. В течение 2023 года в ФРГ обанкротились 17,82 тыс. компаний. Наиболее известные из исчезающих брендов — Agfa, Praktiker, Varta, Polaroid, Esprit, Wirecard. Недальновидная политика Евросоюза вынуждает промышленников Германии переезжать за рубеж, рассказывает в материале для издания Yeni Şafak обозреватель Ахмет Озай.
Он отмечает, что в прошлом году финансовый крах потерпели на 22% немецких компаний больше, чем годом ранее. Захлестнувшая Германию волна банкротств, по словам Озая, не пощадила практически никого. Помимо крупных предприятий фиаско потерпели и перевозчики, и складские помещения, и ремонтные мастерские, и пекарни.
В настоящий момент стремительно исчезают известнейшие немецкие бренды, которые называются в статье "исконными компаниями", "отождествляющимися с Германией": Agfa, Polaroid, Praktiker, Hertie, Karstadt, Kaufhof, KaDeWe, Body Shop, Woolwort.
Магазины модной одежды и обуви, которые, как подчеркивает автор статьи, некогда являлись частью городской культуры ФРГ, тоже исчезают – из-за бума онлайн-продаж. Среди них Озай выделил Gery Weber, Peep&Clapenburg, Esprit и Reno.
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Не прошла беда и мимо Wirecard с 25-летней историей, пропала индийская Alcelor-Mital, которая в свое время, как выразился автор, "амбициозно вошла на немецкий рынок железа и стали", не стало и Air Berlin - перевозчика, который владел наиболее современным парком гражданских самолетов в ФРГ.
Также пострадали от банкротств компания Hakle – крупнейший в Германии производитель туалетной бумаги, сеть книжных магазинов "Welt Bild", сети спорт-магазинов "Sporcheck" и "Esprit", ресторанные сети Maredo и Vapiano, констатировал Озай.
 
ЭкономикаГЕРМАНИЯпредприятиябанкротство
 
 
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