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Белоруссия в 2024 году экспортировала продовольствия на $4 млрд

Белоруссия в 2024 году экспортировала продовольствия на $4 млрд - 25.08.2024, ПРАЙМ

Белоруссия в 2024 году экспортировала продовольствия на $4 млрд

Белоруссия уже поставила на экспорт в текущем году продовольствия и сельхозпродукции на 4 миллиарда долларов, сообщил заместитель премьер-министра республики... | 25.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-25T22:49+0300

2024-08-25T22:49+0300

2024-08-25T22:49+0300

экономика

белоруссия

продовольствие

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МИНСК, 25 авг – ПРАЙМ. Белоруссия уже поставила на экспорт в текущем году продовольствия и сельхозпродукции на 4 миллиарда долларов, сообщил заместитель премьер-министра республики Юрий Шулейко. "Уже есть 4 миллиарда долларов", - сказал вице-премьер в интервью телеканалу "Беларусь 1". Он отметил, что за истекший период текущего года экспорт продовольствия вырос на 12%. Основными товарными группами, которые поставляются на внешние рынки, продолжают оставаться мясо и молоко. В то же время Шулейко отметил, что правительством доведены в качестве задания еще более высокие темпы роста экспорта продовольствия и сельхозпродукции. "Есть объективный рост производства и молока, и мяса. Но рынок есть рынок, иногда бывает больше (продаж на экспорт по сравнению с предыдущим периодом – ред.) в массе, тонн, а иногда бывает больше денег с тонны. Это все отслеживается, чтобы иметь максимальную экономику (выгоду – ред.) и эффективность производства", - подчеркнул вице-премьер. Шулейко отметил, что Россия остается основным внешним рынком сбыта для белорусского продовольствия, но развиваются поставки в Азию, Африку, Латинскую Америку. "Это наше будущее. Мы видим, что потребление (продовольствия – ред.) внутри республики не растет, но нужно сегодня окупать объекты (новые объекты АПК - ред.), развивать, модернизировать объекты. Думаю, минсельхозпрод и предприятия, которые экспортируют продукцию, сохранят этот темп до конца года и результат будет существенным", - подчеркнул он. Премьер Белоруссии Роман Головченко в конце июня поставил перед назначенным тогда на должность вице-премьером Юрием Шулейко, курирующим АПК, задачу обеспечить в текущем году экспорт сельхозпродукции и продовольствия в объеме не менее 9 миллиардов долларов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее также ставил задачу, чтобы предприятия белорусского АПК нарастили экспорт белорусского продовольствия и сельхозпродукции в текущем году до 9 миллиардов долларов. Лукашенко тогда напомнил, что белорусское продовольствие поставляется в более чем 107 государств мира, валютная выручка от его реализации за 2023 год составила почти 7,5 миллиарда долларов.

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белоруссия, продовольствие