https://1prime.ru/20240825/durov-851105601.html
Юрист оценил вероятность обмена Дурова
Юрист оценил вероятность обмена Дурова - 25.08.2024, ПРАЙМ
Юрист оценил вероятность обмена Дурова
Обмен основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в случае вынесения ему приговора во Франции маловероятен. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал... | 25.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-25T06:25+0300
2024-08-25T06:25+0300
2024-08-25T06:30+0300
происшествия
павел дуров
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экспертное мнение
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МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Обмен основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в случае вынесения ему приговора во Франции маловероятен. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал управляющий партнер компании "Русяев и партнеры", юрист Илья Русяев. Он подчеркнул, что вопрос об обмене Дурова - сложный. "Учитывая характер предполагаемых обвинений и статус Дурова как французского гражданина, такой сценарий представляется маловероятным", - сказал юрист. Поясняя, Русяев отметил, что обменивают, как правило, тех лиц, которые были осуждены за шпионаж или политические преступления. Дуров был задержан вечером 24 августа в аэропорту Ле-Бурже, когда выходил из частного самолета, прибывшего, предположительно, из Азербайджана, сообщила французская пресса.Сегодня, 25 августа, как пишут СМИ, Дурова могут обвинить в терроризме, наркоторговле, мошенничестве и отмывании денег. Ему, по данным журналистов, может грозить до 20 лет лишения свободы.
https://1prime.ru/20240824/durov-851104993.html
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павел дуров, обмен, экспертное мнение
Происшествия, Павел Дуров, обмен, экспертное мнение
Юрист оценил вероятность обмена Дурова
Юрист Русяев: обмен Дурова после вынесения ему приговора во Франции маловероятен
МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Обмен основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в случае вынесения ему приговора во Франции маловероятен. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал управляющий партнер компании "Русяев и партнеры", юрист Илья Русяев.
Он подчеркнул, что вопрос об обмене Дурова - сложный.
"Учитывая характер предполагаемых обвинений и статус Дурова как французского гражданина, такой сценарий представляется маловероятным", - сказал юрист.
Поясняя, Русяев отметил, что обменивают, как правило, тех лиц, которые были осуждены за шпионаж или политические преступления.
СМИ сообщили о задержании Дурова во Франции
Дуров был задержан вечером 24 августа в аэропорту Ле-Бурже, когда выходил из частного самолета, прибывшего, предположительно, из Азербайджана, сообщила французская пресса.
Сегодня, 25 августа, как пишут СМИ, Дурова могут обвинить в терроризме, наркоторговле, мошенничестве и отмывании денег. Ему, по данным журналистов, может грозить до 20 лет лишения свободы.