https://1prime.ru/20240825/durov-851106801.html
СМИ: Дуров знал, что его разыскивают во Франции
СМИ: Дуров знал, что его разыскивают во Франции - 25.08.2024, ПРАЙМ
СМИ: Дуров знал, что его разыскивают во Франции
Французский следователь на условиях анонимности сообщил средствам массовой информации, что основатель Telegram Павел Дуров располагал информацией, что его... | 25.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-25T07:47+0300
2024-08-25T07:47+0300
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Французский следователь на условиях анонимности сообщил средствам массовой информации, что основатель Telegram Павел Дуров располагал информацией, что его разыскивают во Франции и тем не менее прибыл в страну. Основатель мессенджера Дуров был задержан вечером 24 августа в аэропорту Ле-Бурже, когда выходил из частного самолета, прибывшего, предположительно, из Азербайджана, сообщила французская пресса.Сообщается, что французское правосудие вменяет Дурову бездействие (отказ в модерации и сотрудничестве со следователями) в отношении правонарушителей, которые действовали в Telegram.
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павел дуров, франция, задержание
Происшествия, Павел Дуров, ФРАНЦИЯ, задержание
СМИ: Дуров знал, что его разыскивают во Франции
СМИ: французский следователь заявляет, что Дуров знал, что его разыскивают во Франции
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Французский следователь на условиях анонимности сообщил средствам массовой информации, что основатель Telegram Павел Дуров располагал информацией, что его разыскивают во Франции и тем не менее прибыл в страну.
Основатель мессенджера Дуров был задержан вечером 24 августа в аэропорту Ле-Бурже, когда выходил из частного самолета, прибывшего, предположительно, из Азербайджана, сообщила французская пресса.
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Сообщается, что французское правосудие вменяет Дурову бездействие (отказ в модерации и сотрудничестве со следователями) в отношении правонарушителей, которые действовали в Telegram.