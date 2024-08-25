https://1prime.ru/20240825/durov-851106801.html

СМИ: Дуров знал, что его разыскивают во Франции

СМИ: Дуров знал, что его разыскивают во Франции - 25.08.2024, ПРАЙМ

СМИ: Дуров знал, что его разыскивают во Франции

Французский следователь на условиях анонимности сообщил средствам массовой информации, что основатель Telegram Павел Дуров располагал информацией, что его... | 25.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-25T07:47+0300

2024-08-25T07:47+0300

2024-08-25T07:49+0300

происшествия

павел дуров

франция

задержание

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Французский следователь на условиях анонимности сообщил средствам массовой информации, что основатель Telegram Павел Дуров располагал информацией, что его разыскивают во Франции и тем не менее прибыл в страну. Основатель мессенджера Дуров был задержан вечером 24 августа в аэропорту Ле-Бурже, когда выходил из частного самолета, прибывшего, предположительно, из Азербайджана, сообщила французская пресса.Сообщается, что французское правосудие вменяет Дурову бездействие (отказ в модерации и сотрудничестве со следователями) в отношении правонарушителей, которые действовали в Telegram.

https://1prime.ru/20240825/durov-851105253.html

франция

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павел дуров, франция, задержание