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СМИ: Дуров знал, что его разыскивают во Франции - 25.08.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240825/durov-851106801.html
СМИ: Дуров знал, что его разыскивают во Франции
СМИ: Дуров знал, что его разыскивают во Франции - 25.08.2024, ПРАЙМ
СМИ: Дуров знал, что его разыскивают во Франции
Французский следователь на условиях анонимности сообщил средствам массовой информации, что основатель Telegram Павел Дуров располагал информацией, что его... | 25.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-25T07:47+0300
2024-08-25T07:49+0300
происшествия
павел дуров
франция
задержание
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Французский следователь на условиях анонимности сообщил средствам массовой информации, что основатель Telegram Павел Дуров располагал информацией, что его разыскивают во Франции и тем не менее прибыл в страну. Основатель мессенджера Дуров был задержан вечером 24 августа в аэропорту Ле-Бурже, когда выходил из частного самолета, прибывшего, предположительно, из Азербайджана, сообщила французская пресса.Сообщается, что французское правосудие вменяет Дурову бездействие (отказ в модерации и сотрудничестве со следователями) в отношении правонарушителей, которые действовали в Telegram.
https://1prime.ru/20240825/durov-851105253.html
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павел дуров, франция, задержание
Происшествия, Павел Дуров, ФРАНЦИЯ, задержание
07:47 25.08.2024 (обновлено: 07:49 25.08.2024)
 
СМИ: Дуров знал, что его разыскивают во Франции

СМИ: французский следователь заявляет, что Дуров знал, что его разыскивают во Франции

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЕлисейский дворец в Париже
Елисейский дворец в Париже - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Французский следователь на условиях анонимности сообщил средствам массовой информации, что основатель Telegram Павел Дуров располагал информацией, что его разыскивают во Франции и тем не менее прибыл в страну.
Основатель мессенджера Дуров был задержан вечером 24 августа в аэропорту Ле-Бурже, когда выходил из частного самолета, прибывшего, предположительно, из Азербайджана, сообщила французская пресса.
#Тюрьма - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2024
Журналисты узнали, сколько лет тюрьмы грозит Дурову
06:06
Сообщается, что французское правосудие вменяет Дурову бездействие (отказ в модерации и сотрудничестве со следователями) в отношении правонарушителей, которые действовали в Telegram.
 
ПроисшествияПавел ДуровФРАНЦИЯзадержание
 
 
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