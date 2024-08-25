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"Тираническое лицо Парижа": арест Дурова вызвал шок во Франции - 25.08.2024, ПРАЙМ
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"Тираническое лицо Парижа": арест Дурова вызвал шок во Франции
"Тираническое лицо Парижа": арест Дурова вызвал шок во Франции - 25.08.2024, ПРАЙМ
"Тираническое лицо Парижа": арест Дурова вызвал шок во Франции
Париж демонстрирует миру "тираническое лицо", заявил вна своей странице в соцсети Х лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя задержание... | 25.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-25T10:24+0300
2024-08-25T10:29+0300
происшествия
франция
павел дуров
мнение
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Париж демонстрирует миру "тираническое лицо", заявил вна своей странице в соцсети Х лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя задержание основателя Telegram Павла Дурова.Как эмоционально выразился Филиппо, сегодня задержали основателя основателя соцсети Telegram, а завтра во французскую тюрьму бросят владельца соцсети Х Илона Маска, если он приедет во Францию."Этой ночью гендиректор и основатель соцсети Telegram был задержан французской полицией в аэропорту Ле-Бурже, помещен под стражу, и ему грозит до 20 лет тюрьмы... А завтра (владельца соцсети X Илона Маска - ред.) бросят в тюрьму, если он прибудет во Францию, за неподчинение европейским правилам цензуры по Закону о цифровых услугах?! Франция представляет миру тираническое лицо! Мы должны освободиться от этих безумцев!" - написал Филиппо на своей странице в X. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
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франция, павел дуров, мнение
Происшествия, ФРАНЦИЯ, Павел Дуров, мнение
10:24 25.08.2024 (обновлено: 10:29 25.08.2024)
 
"Тираническое лицо Парижа": арест Дурова вызвал шок во Франции

Политик Филиппо: Франция, задержав Дурова, показывает миру "тираническое лицо"

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Париж демонстрирует миру "тираническое лицо", заявил вна своей странице в соцсети Х лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя задержание основателя Telegram Павла Дурова.
Как эмоционально выразился Филиппо, сегодня задержали основателя основателя соцсети Telegram, а завтра во французскую тюрьму бросят владельца соцсети Х Илона Маска, если он приедет во Францию.
"Этой ночью гендиректор и основатель соцсети Telegram был задержан французской полицией в аэропорту Ле-Бурже, помещен под стражу, и ему грозит до 20 лет тюрьмы... А завтра (владельца соцсети X Илона Маска - ред.) бросят в тюрьму, если он прибудет во Францию, за неподчинение европейским правилам цензуры по Закону о цифровых услугах?! Франция представляет миру тираническое лицо! Мы должны освободиться от этих безумцев!" - написал Филиппо на своей странице в X.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
 
ПроисшествияФРАНЦИЯПавел Дуровмнение
 
 
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