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Адвокат объяснил, когда Дурова могут выпустить из-под стражи - 25.08.2024, ПРАЙМ
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Адвокат объяснил, когда Дурова могут выпустить из-под стражи
Адвокат объяснил, когда Дурова могут выпустить из-под стражи - 25.08.2024, ПРАЙМ
Адвокат объяснил, когда Дурова могут выпустить из-под стражи
Арестованного во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова могут выпустить из-под стражи через двое суток, сообщил в своем Telegram-канале российский | 25.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-25T11:48+0300
2024-08-25T12:22+0300
происшествия
павел дуров
освобождение
экспертное мнение
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Арестованного во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова могут выпустить из-под стражи через двое суток, сообщил в своем Telegram-канале российский адвокат Александр Добровинский."Думаю, что Дурова выпустят через двое суток", - написал адвокат.В то же время он пояснил, что "сложно предъявить претензии человеку, чья корпорация установила свои частные правила и действует по ним".Также Добровинский отметил, что у на текущий момент французское правосудие располагает только подозрениями. Если бы у французов было решение суда, а мессенджер Telegram на него не реагировал бы, то Франция имела шанс держать Дурова взаперти в течение долгого времени, заявил адвокат. При этом он дал прогноз: "Если Дуров не сдастся и не пойдет на сотрудничество с правоохранителями Пятой Республики, акции и престиж Telegram взлетят до небес".
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павел дуров, освобождение, экспертное мнение
Происшествия, Павел Дуров, Освобождение, экспертное мнение
11:48 25.08.2024 (обновлено: 12:22 25.08.2024)
 
Адвокат объяснил, когда Дурова могут выпустить из-под стражи

Адвокат Добровинский: Дурова могут выпустить из-под стражи через двое суток

© fotolia.com / Tijana#Заключение
#Заключение - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2024
© fotolia.com / Tijana
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Арестованного во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова могут выпустить из-под стражи через двое суток, сообщил в своем Telegram-канале российский адвокат Александр Добровинский.
"Думаю, что Дурова выпустят через двое суток", - написал адвокат.
В то же время он пояснил, что "сложно предъявить претензии человеку, чья корпорация установила свои частные правила и действует по ним".
Также Добровинский отметил, что у на текущий момент французское правосудие располагает только подозрениями.
Елисейский дворец в Париже - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2024
СМИ: Дуров знал, что его разыскивают во Франции
07:47
Если бы у французов было решение суда, а мессенджер Telegram на него не реагировал бы, то Франция имела шанс держать Дурова взаперти в течение долгого времени, заявил адвокат.
При этом он дал прогноз: "Если Дуров не сдастся и не пойдет на сотрудничество с правоохранителями Пятой Республики, акции и престиж Telegram взлетят до небес".
 
ПроисшествияПавел ДуровОсвобождениеэкспертное мнение
 
 
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