https://1prime.ru/20240825/durov-851109455.html
Адвокат объяснил, когда Дурова могут выпустить из-под стражи
Адвокат объяснил, когда Дурова могут выпустить из-под стражи - 25.08.2024, ПРАЙМ
Адвокат объяснил, когда Дурова могут выпустить из-под стражи
Арестованного во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова могут выпустить из-под стражи через двое суток, сообщил в своем Telegram-канале российский | 25.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-25T11:48+0300
2024-08-25T11:48+0300
2024-08-25T12:22+0300
происшествия
павел дуров
освобождение
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/77001/61/770016180_0:79:1501:923_1920x0_80_0_0_494a11ee4ab45e7cf5695312b3cd0a46.jpg
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Арестованного во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова могут выпустить из-под стражи через двое суток, сообщил в своем Telegram-канале российский адвокат Александр Добровинский."Думаю, что Дурова выпустят через двое суток", - написал адвокат.В то же время он пояснил, что "сложно предъявить претензии человеку, чья корпорация установила свои частные правила и действует по ним".Также Добровинский отметил, что у на текущий момент французское правосудие располагает только подозрениями. Если бы у французов было решение суда, а мессенджер Telegram на него не реагировал бы, то Франция имела шанс держать Дурова взаперти в течение долгого времени, заявил адвокат. При этом он дал прогноз: "Если Дуров не сдастся и не пойдет на сотрудничество с правоохранителями Пятой Республики, акции и престиж Telegram взлетят до небес".
https://1prime.ru/20240825/durov-851106801.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77001/61/770016180_82:0:1417:1001_1920x0_80_0_0_9ba2aedaf99bbeca5542a8f953dc0d6a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел дуров, освобождение, экспертное мнение
Происшествия, Павел Дуров, Освобождение, экспертное мнение
Адвокат объяснил, когда Дурова могут выпустить из-под стражи
Адвокат Добровинский: Дурова могут выпустить из-под стражи через двое суток
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Арестованного во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова могут выпустить из-под стражи через двое суток, сообщил в своем Telegram-канале российский адвокат Александр Добровинский.
"Думаю, что Дурова выпустят через двое суток", - написал адвокат.
В то же время он пояснил, что "сложно предъявить претензии человеку, чья корпорация установила свои частные правила и действует по ним".
Также Добровинский отметил, что у на текущий момент французское правосудие располагает только подозрениями.
СМИ: Дуров знал, что его разыскивают во Франции
Если бы у французов было решение суда, а мессенджер Telegram на него не реагировал бы, то Франция имела шанс держать Дурова взаперти в течение долгого времени, заявил адвокат.
При этом он дал прогноз: "Если Дуров не сдастся и не пойдет на сотрудничество с правоохранителями Пятой Республики, акции и престиж Telegram взлетят до небес".