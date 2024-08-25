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Адвокат объяснил, когда Дурова могут выпустить из-под стражи

Адвокат объяснил, когда Дурова могут выпустить из-под стражи - 25.08.2024, ПРАЙМ

Адвокат объяснил, когда Дурова могут выпустить из-под стражи

Арестованного во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова могут выпустить из-под стражи через двое суток, сообщил в своем Telegram-канале российский | 25.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-25T11:48+0300

2024-08-25T11:48+0300

2024-08-25T12:22+0300

происшествия

павел дуров

освобождение

экспертное мнение

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Арестованного во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова могут выпустить из-под стражи через двое суток, сообщил в своем Telegram-канале российский адвокат Александр Добровинский."Думаю, что Дурова выпустят через двое суток", - написал адвокат.В то же время он пояснил, что "сложно предъявить претензии человеку, чья корпорация установила свои частные правила и действует по ним".Также Добровинский отметил, что у на текущий момент французское правосудие располагает только подозрениями. Если бы у французов было решение суда, а мессенджер Telegram на него не реагировал бы, то Франция имела шанс держать Дурова взаперти в течение долгого времени, заявил адвокат. При этом он дал прогноз: "Если Дуров не сдастся и не пойдет на сотрудничество с правоохранителями Пятой Республики, акции и престиж Telegram взлетят до небес".

https://1prime.ru/20240825/durov-851106801.html

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павел дуров, освобождение, экспертное мнение