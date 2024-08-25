https://1prime.ru/20240825/durov-851109748.html

Соратник Ассанжа рассказал, что Запад хочет от Дурова

Соратник Ассанжа рассказал, что Запад хочет от Дурова - 25.08.2024, ПРАЙМ

Соратник Ассанжа рассказал, что Запад хочет от Дурова

Запад хочет получить от Павла Дурова доступ к мессенджеру Telegram для анализа данных по СВО. Такое мнение высказал Эдриан Макрей, депутат австралийского города | 25.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-25T12:08+0300

2024-08-25T12:08+0300

2024-08-25T12:13+0300

происшествия

павел дуров

задержание

запад

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Запад хочет получить от Павла Дурова доступ к мессенджеру Telegram для анализа данных по СВО. Такое мнение высказал Эдриан Макрей, депутат австралийского города Порт-Хедленд, соратник основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Как отметил австралийский депутат, Запад и и раньше использовал Telegram для дестабилизации ситуации в странах, которые дружественны к Российской Федерации, но доступ к данным в Telegram - конечная цель задержания Дурова французскими правоохранителями.При этом Макрей выразил надежду, что Дуров "такой же сильный, как Ассанж, и не поддастся давлению, с которым он, вероятно, столкнется в ближайшие дни и недели".

https://1prime.ru/20240825/durov-851106801.html

запад

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павел дуров, задержание, запад