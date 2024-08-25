https://1prime.ru/20240825/durov-851109748.html
Соратник Ассанжа рассказал, что Запад хочет от Дурова
Соратник Ассанжа рассказал, что Запад хочет от Дурова - 25.08.2024, ПРАЙМ
Соратник Ассанжа рассказал, что Запад хочет от Дурова
Запад хочет получить от Павла Дурова доступ к мессенджеру Telegram для анализа данных по СВО. Такое мнение высказал Эдриан Макрей, депутат австралийского города | 25.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-25T12:08+0300
2024-08-25T12:08+0300
2024-08-25T12:13+0300
происшествия
павел дуров
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Запад хочет получить от Павла Дурова доступ к мессенджеру Telegram для анализа данных по СВО. Такое мнение высказал Эдриан Макрей, депутат австралийского города Порт-Хедленд, соратник основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Как отметил австралийский депутат, Запад и и раньше использовал Telegram для дестабилизации ситуации в странах, которые дружественны к Российской Федерации, но доступ к данным в Telegram - конечная цель задержания Дурова французскими правоохранителями.При этом Макрей выразил надежду, что Дуров "такой же сильный, как Ассанж, и не поддастся давлению, с которым он, вероятно, столкнется в ближайшие дни и недели".
https://1prime.ru/20240825/durov-851106801.html
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павел дуров, задержание, запад
Происшествия, Павел Дуров, задержание, ЗАПАД
Соратник Ассанжа рассказал, что Запад хочет от Дурова
Соратник Ассанжа: Западу нужен доступ к Telegram для анализа информации по СВО
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Запад хочет получить от Павла Дурова доступ к мессенджеру Telegram для анализа данных по СВО. Такое мнение высказал Эдриан Макрей, депутат австралийского города Порт-Хедленд, соратник основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.
Как отметил австралийский депутат, Запад и и раньше использовал Telegram для дестабилизации ситуации в странах, которые дружественны к Российской Федерации, но доступ к данным в Telegram - конечная цель задержания Дурова французскими правоохранителями.
СМИ: Дуров знал, что его разыскивают во Франции
При этом Макрей выразил надежду, что Дуров "такой же сильный, как Ассанж, и не поддастся давлению, с которым он, вероятно, столкнется в ближайшие дни и недели".