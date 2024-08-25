https://1prime.ru/20240825/durov-851110449.html

"Дуров сознательно пошел на арест". Появилась новая версия событий

"Дуров сознательно пошел на арест". Появилась новая версия событий - 25.08.2024, ПРАЙМ

"Дуров сознательно пошел на арест". Появилась новая версия событий

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сознательно пошел на свой арест во Франции. Такую версию выдвинул турецкий аналитик Энгин Озер. | 25.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-25T13:14+0300

2024-08-25T13:14+0300

2024-08-25T13:15+0300

происшествия

павел дуров

арест

мнение

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сознательно пошел на свой арест во Франции. Такую версию выдвинул турецкий аналитик Энгин Озер.По его мнению, Дуров полетел во Францию, понимая, "что его арестуют, и ожидаемый результат случился". Ордер на арест, как заявил Озер, был выдан уже давно - и "Дуров это прекрасно знал".Также турецкий аналитик отметил, что Дуров имеет гражданство Франции и, следовательно, должен соблюдать законы страны, а французский власти запросили право доступа к переписке ряда лиц, подозреваемых в связях с терроризмом, контрабандой оружия и наркотиков, против чего выступило руководство Telegram. Но, следуя букве закона, правоохранители Франции по решению суда имеют право следить за перепиской или разговорами граждан, которые подозреваются в столь серьезных правонарушениях, заявил Озер.

https://1prime.ru/20240825/durov-851106801.html

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павел дуров, арест, мнение