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В ЕГЭ по русскому языку планируют снимать баллы за экстремизм - 25.08.2024, ПРАЙМ
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В ЕГЭ по русскому языку планируют снимать баллы за экстремизм
В ЕГЭ по русскому языку планируют снимать баллы за экстремизм - 25.08.2024, ПРАЙМ
В ЕГЭ по русскому языку планируют снимать баллы за экстремизм
В ЕГЭ-2025 по русскому языку в части сочинения планируют расширить критерий оценки "соблюдение этических норм", запрещающий экзаменуемому использовать... | 25.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-25T07:33+0300
2024-08-25T07:54+0300
егэ
экстремизм
баллы
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. В ЕГЭ-2025 по русскому языку в части сочинения планируют расширить критерий оценки "соблюдение этических норм", запрещающий экзаменуемому использовать экстремистские высказывания, нарушающие российское законодательство. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что в блоке "речевое оформление сочинения" прописали нарушения, из-за которых будут снижаться баллы."В работе приводятся примеры экстремистских и/или иных запрещенных к производству и распространению среди несовершеннолетних материалов" / социально неприемлемого поведения людей / имеются высказывания, нарушающие законодательство Российской Федерации", - указывается в документе.При этом поясняется, что речь идет о пропаганде фашизма, антигосударственных идей, нетрадиционных ценностей, а также об использовании нецензурных выражений и других нарушениях.
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егэ, экстремизм, баллы
ЕГЭ, экстремизм, баллы
07:33 25.08.2024 (обновлено: 07:54 25.08.2024)
 
В ЕГЭ по русскому языку планируют снимать баллы за экстремизм

СМИ: в ЕГЭ по русскому языку планируют снимать баллы за экстремизм в сочинениях

Процедура сдачи ЕГЭ станет прозрачнее - Рособрнадзор
Процедура сдачи ЕГЭ станет прозрачнее - Рособрнадзор
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. В ЕГЭ-2025 по русскому языку в части сочинения планируют расширить критерий оценки "соблюдение этических норм", запрещающий экзаменуемому использовать экстремистские высказывания, нарушающие российское законодательство. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в блоке "речевое оформление сочинения" прописали нарушения, из-за которых будут снижаться баллы.
"В работе приводятся примеры экстремистских и/или иных запрещенных к производству и распространению среди несовершеннолетних материалов" / социально неприемлемого поведения людей / имеются высказывания, нарушающие законодательство Российской Федерации", - указывается в документе.
При этом поясняется, что речь идет о пропаганде фашизма, антигосударственных идей, нетрадиционных ценностей, а также об использовании нецензурных выражений и других нарушениях.
 
ЕГЭэкстремизмбаллы
 
 
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