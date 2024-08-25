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В ЕГЭ по русскому языку планируют снимать баллы за экстремизм

В ЕГЭ по русскому языку планируют снимать баллы за экстремизм - 25.08.2024, ПРАЙМ

В ЕГЭ по русскому языку планируют снимать баллы за экстремизм

В ЕГЭ-2025 по русскому языку в части сочинения планируют расширить критерий оценки "соблюдение этических норм", запрещающий экзаменуемому использовать... | 25.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-25T07:33+0300

2024-08-25T07:33+0300

2024-08-25T07:54+0300

егэ

экстремизм

баллы

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. В ЕГЭ-2025 по русскому языку в части сочинения планируют расширить критерий оценки "соблюдение этических норм", запрещающий экзаменуемому использовать экстремистские высказывания, нарушающие российское законодательство. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что в блоке "речевое оформление сочинения" прописали нарушения, из-за которых будут снижаться баллы."В работе приводятся примеры экстремистских и/или иных запрещенных к производству и распространению среди несовершеннолетних материалов" / социально неприемлемого поведения людей / имеются высказывания, нарушающие законодательство Российской Федерации", - указывается в документе.При этом поясняется, что речь идет о пропаганде фашизма, антигосударственных идей, нетрадиционных ценностей, а также об использовании нецензурных выражений и других нарушениях.

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егэ, экстремизм, баллы