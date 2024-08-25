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На Украине уволили чиновницу, отказавшуюся встать во время гимна
На Украине уволили чиновницу, отказавшуюся встать во время гимна - 25.08.2024, ПРАЙМ
На Украине уволили чиновницу, отказавшуюся встать во время гимна
На Украине уволили сотрудницу Львовской областной военной администрации, отказавшуюся встать при исполнении государственного гимна, пишет издание zaxid.net. | 25.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-25T20:24+0300
2024-08-25T20:24+0300
2024-08-25T20:24+0300
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львовская область
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. На Украине уволили сотрудницу Львовской областной военной администрации, отказавшуюся встать при исполнении государственного гимна, пишет издание zaxid.net.Как отмечается в публикации, во время акции в день государственного флага Украины, который отмечается 23 августа, у здания Львовской областной администрации возник конфликт между ее работницей и волонтером."Лидия Токарева отказалась встать со скамейки во время исполнения гимна во время торжеств по случаю Дня флага, а на замечание волонтера показала средний палец", - приводит издание подробности инцидента.Позже в администрации заявили, что работницу уволили. "Такие действия недопустимы не то, что для государственных чиновников, а для украинцев в целом. Я в субботу быстро среагировал. Работница написала заявление на увольнение и я подписал соответствующий приказ", - заявил начальник департамента внутренней политики областной администрации Юрий Горун."С 24 августа она уже не работает в областной администрации", - подчеркнул он.
https://1prime.ru/20240824/ukraina-851102929.html
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украина, львовская область
УКРАИНА, Львовская область
На Украине уволили чиновницу, отказавшуюся встать во время гимна
Во Львове уволили сотрудницу обладминистрации, отказавшуюся встать во время гимна
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. На Украине уволили сотрудницу Львовской областной военной администрации, отказавшуюся встать при исполнении государственного гимна, пишет издание zaxid.net.
Как отмечается в публикации, во время акции в день государственного флага Украины, который отмечается 23 августа, у здания Львовской областной администрации возник конфликт между ее работницей и волонтером.
"Лидия Токарева отказалась встать со скамейки во время исполнения гимна во время торжеств по случаю Дня флага, а на замечание волонтера показала средний палец", - приводит издание подробности инцидента.
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Позже в администрации заявили, что работницу уволили.
"Такие действия недопустимы не то, что для государственных чиновников, а для украинцев в целом. Я в субботу быстро среагировал. Работница написала заявление на увольнение и я подписал соответствующий приказ", - заявил начальник департамента внутренней политики областной администрации Юрий Горун.
"С 24 августа она уже не работает в областной администрации", - подчеркнул он.