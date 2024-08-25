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"Искандер" vs HIMARS: против лома нет приема - 25.08.2024, ПРАЙМ
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"Искандер" vs HIMARS: против лома нет приема
"Искандер" vs HIMARS: против лома нет приема - 25.08.2024, ПРАЙМ
"Искандер" vs HIMARS: против лома нет приема
Боеприпас российского опреативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" - фактически не уязвим для противовоздушной обороны ВСУ и способен поражать объекты | 25.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-25T09:24+0300
2024-08-25T09:33+0300
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Боеприпас российского опреативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" - фактически не уязвим для противовоздушной обороны ВСУ и способен поражать объекты на значительном удалении от точки попадания. Вместе с тем "Искандер" эффективен против американской РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в "Ростехе". В госкорпорации отметили, что боеприпас "Искандера" - практически не сбиваем для ПВО Вооруженных сил Украины. При этом он попадает в цель с высокой точностью, а его боевая часть имеет большую массу, что позволяет поражать объекты на значительном удалении от точки попадания. "Как говорится, против лома нет приема. Если вы еще используете HIMARS, то "Искандер" летит к вам", - подчеркнули в "Ростехе".Семейство ОТРК "Искандер" производится в холдинге "Ростеха" "Высокоточные комплексы".
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ростех, ракета, оценка
Вооружения, Ростех, ракета, оценка
09:24 25.08.2024 (обновлено: 09:33 25.08.2024)
 
"Искандер" vs HIMARS: против лома нет приема

"Ростех" об эффективности "Искандера" против HIMARS: против лома нет приема

© РИА Новости . Виталий Невар | Перейти в медиабанкУчения электронных пусков ОТРК "Искандер-М"
Учения электронных пусков ОТРК Искандер-М - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости . Виталий Невар
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Боеприпас российского опреативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" - фактически не уязвим для противовоздушной обороны ВСУ и способен поражать объекты на значительном удалении от точки попадания. Вместе с тем "Искандер" эффективен против американской РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в "Ростехе".
В госкорпорации отметили, что боеприпас "Искандера" - практически не сбиваем для ПВО Вооруженных сил Украины. При этом он попадает в цель с высокой точностью, а его боевая часть имеет большую массу, что позволяет поражать объекты на значительном удалении от точки попадания.
"Как говорится, против лома нет приема. Если вы еще используете HIMARS, то "Искандер" летит к вам", - подчеркнули в "Ростехе".
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14 августа, 11:27
Семейство ОТРК "Искандер" производится в холдинге "Ростеха" "Высокоточные комплексы".
 
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