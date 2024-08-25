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СМИ: Израиль нанес превентивные удары до пуска ракет "Хезболлы" - 25.08.2024, ПРАЙМ
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СМИ: Израиль нанес превентивные удары до пуска ракет "Хезболлы"
СМИ: Израиль нанес превентивные удары до пуска ракет "Хезболлы" - 25.08.2024, ПРАЙМ
СМИ: Израиль нанес превентивные удары до пуска ракет "Хезболлы"
Израиль атаковал по зонам развертывания ракет движения "Хезболлах" за 15 минут до их запуска по Тель-Авиву, передает издание Times of Israel. | 25.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-25T08:52+0300
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удар
хезболла
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Израиль атаковал по зонам развертывания ракет движения "Хезболлах" за 15 минут до их запуска по Тель-Авиву, передает издание Times of Israel. Ссылаясь на информацию New York Times, израильская газета сообщила, что "Хезболла" запрограммировало пусковые установки на запуск ракет по Тель-Авиву на 05.00, а превентивные удары израильская армия нанесла около 04.45 утра. Ранее пресс-служба "Хезболлы" объявила о начале ответных удар за израильскую атаку южного пригороду Бейрута, в результате которой погиб высокопоставленный командир движения Фуада Шукра.
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удар, хезболла
удар, Хезболла
08:52 25.08.2024 (обновлено: 08:58 25.08.2024)
 
СМИ: Израиль нанес превентивные удары до пуска ракет "Хезболлы"

СМИ: Израиль нанес превентивные удары за 15 минут до пуска ракет "Хезболлы"

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИзраильский флаг у посольства страны в Москве
Израильский флаг у посольства страны в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Израиль атаковал по зонам развертывания ракет движения "Хезболлах" за 15 минут до их запуска по Тель-Авиву, передает издание Times of Israel.
Ссылаясь на информацию New York Times, израильская газета сообщила, что "Хезболла" запрограммировало пусковые установки на запуск ракет по Тель-Авиву на 05.00, а превентивные удары израильская армия нанесла около 04.45 утра.
Ливийское исламистское движение Хезболла стало жертвой финансовой пирамиды
Движение "Хезболла" объявило о начале ответного удара по Израилю
08:07
Ранее пресс-служба "Хезболлы" объявила о начале ответных удар за израильскую атаку южного пригороду Бейрута, в результате которой погиб высокопоставленный командир движения Фуада Шукра.
 
ударХезболла
 
 
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