https://1prime.ru/20240825/izrail-851107620.html

СМИ: Израиль нанес превентивные удары до пуска ракет "Хезболлы"

СМИ: Израиль нанес превентивные удары до пуска ракет "Хезболлы" - 25.08.2024, ПРАЙМ

СМИ: Израиль нанес превентивные удары до пуска ракет "Хезболлы"

Израиль атаковал по зонам развертывания ракет движения "Хезболлах" за 15 минут до их запуска по Тель-Авиву, передает издание Times of Israel. | 25.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-25T08:52+0300

2024-08-25T08:52+0300

2024-08-25T08:58+0300

удар

хезболла

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Израиль атаковал по зонам развертывания ракет движения "Хезболлах" за 15 минут до их запуска по Тель-Авиву, передает издание Times of Israel. Ссылаясь на информацию New York Times, израильская газета сообщила, что "Хезболла" запрограммировало пусковые установки на запуск ракет по Тель-Авиву на 05.00, а превентивные удары израильская армия нанесла около 04.45 утра. Ранее пресс-служба "Хезболлы" объявила о начале ответных удар за израильскую атаку южного пригороду Бейрута, в результате которой погиб высокопоставленный командир движения Фуада Шукра.

https://1prime.ru/20240825/khezbolla-851107112.html

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удар, хезболла