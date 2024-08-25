https://1prime.ru/20240825/izrail-851107620.html
СМИ: Израиль нанес превентивные удары до пуска ракет "Хезболлы"
СМИ: Израиль нанес превентивные удары до пуска ракет "Хезболлы" - 25.08.2024, ПРАЙМ
СМИ: Израиль нанес превентивные удары до пуска ракет "Хезболлы"
Израиль атаковал по зонам развертывания ракет движения "Хезболлах" за 15 минут до их запуска по Тель-Авиву, передает издание Times of Israel. | 25.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-25T08:52+0300
2024-08-25T08:52+0300
2024-08-25T08:58+0300
удар
хезболла
https://cdnn.1prime.ru/img/84193/75/841937595_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_95bb934e6eb57bc860b516d037d1dff0.jpg
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Израиль атаковал по зонам развертывания ракет движения "Хезболлах" за 15 минут до их запуска по Тель-Авиву, передает издание Times of Israel. Ссылаясь на информацию New York Times, израильская газета сообщила, что "Хезболла" запрограммировало пусковые установки на запуск ракет по Тель-Авиву на 05.00, а превентивные удары израильская армия нанесла около 04.45 утра. Ранее пресс-служба "Хезболлы" объявила о начале ответных удар за израильскую атаку южного пригороду Бейрута, в результате которой погиб высокопоставленный командир движения Фуада Шукра.
https://1prime.ru/20240825/khezbolla-851107112.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84193/75/841937595_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_87a307c2316c1d559d52ee886e50109a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
удар, хезболла
СМИ: Израиль нанес превентивные удары до пуска ракет "Хезболлы"
СМИ: Израиль нанес превентивные удары за 15 минут до пуска ракет "Хезболлы"
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Израиль атаковал по зонам развертывания ракет движения "Хезболлах" за 15 минут до их запуска по Тель-Авиву, передает издание Times of Israel.
Ссылаясь на информацию New York Times, израильская газета сообщила, что "Хезболла" запрограммировало пусковые установки на запуск ракет по Тель-Авиву на 05.00, а превентивные удары израильская армия нанесла около 04.45 утра.
Движение "Хезболла" объявило о начале ответного удара по Израилю
Ранее пресс-служба "Хезболлы" объявила о начале ответных удар за израильскую атаку южного пригороду Бейрута, в результате которой погиб высокопоставленный командир движения Фуада Шукра.