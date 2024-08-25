https://1prime.ru/20240825/khezbolla-851107112.html

Движение "Хезболла" объявило о начале ответного удара по Израилю

Движение "Хезболла" объявило о начале ответного удара по Израилю - 25.08.2024, ПРАЙМ

Движение "Хезболла" объявило о начале ответного удара по Израилю

Ливанское движение "Хезболла" начало наносить ответные удары за атаку Израиля на пригород Бейрута в конце июля, приведшей к гибели высокопоставленного командира | 25.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-25T08:07+0300

2024-08-25T08:07+0300

2024-08-25T08:16+0300

хезболла

удар

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Ливанское движение "Хезболла" начало наносить ответные удары за атаку Израиля на пригород Бейрута в конце июля, приведшей к гибели высокопоставленного командира движения Фуад Шукр. Об этом сообщили в пресс-службе "Хезболлы"."Бойцы исламского сопротивления начали большую атаку с воздуха с применением БПЛА в глубине сионисткого образования", - указывается в сообщении.При этом в пресс-службе "Хезболлы" отметили, что атака поводится как первичный ответ "на подлую агрессию в южном пригороде Бейрута, которая привела к гибели командира Фуада Шукра и нескольких наших уважаемых граждан".Вместе с тем в сообщении говорится, что атака на целена на определенный военный объект, о котором будет объявлено позже.

https://1prime.ru/20240806/khezbolla-850704456.html

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хезболла, удар