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Движение "Хезболла" объявило о начале ответного удара по Израилю - 25.08.2024, ПРАЙМ
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Движение "Хезболла" объявило о начале ответного удара по Израилю
Движение "Хезболла" объявило о начале ответного удара по Израилю - 25.08.2024, ПРАЙМ
Движение "Хезболла" объявило о начале ответного удара по Израилю
Ливанское движение "Хезболла" начало наносить ответные удары за атаку Израиля на пригород Бейрута в конце июля, приведшей к гибели высокопоставленного командира | 25.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-25T08:07+0300
2024-08-25T08:16+0300
хезболла
удар
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Ливанское движение "Хезболла" начало наносить ответные удары за атаку Израиля на пригород Бейрута в конце июля, приведшей к гибели высокопоставленного командира движения Фуад Шукр. Об этом сообщили в пресс-службе "Хезболлы"."Бойцы исламского сопротивления начали большую атаку с воздуха с применением БПЛА в глубине сионисткого образования", - указывается в сообщении.При этом в пресс-службе "Хезболлы" отметили, что атака поводится как первичный ответ "на подлую агрессию в южном пригороде Бейрута, которая привела к гибели командира Фуада Шукра и нескольких наших уважаемых граждан".Вместе с тем в сообщении говорится, что атака на целена на определенный военный объект, о котором будет объявлено позже.
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хезболла, удар
Хезболла, удар
08:07 25.08.2024 (обновлено: 08:16 25.08.2024)
 
Движение "Хезболла" объявило о начале ответного удара по Израилю

Движение "Хезболла" официально объявило о начале ответного удара по Израилю

Ливийское исламистское движение "Хезболла" стало жертвой финансовой пирамиды
Ливийское исламистское движение Хезболла стало жертвой финансовой пирамиды
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Ливанское движение "Хезболла" начало наносить ответные удары за атаку Израиля на пригород Бейрута в конце июля, приведшей к гибели высокопоставленного командира движения Фуад Шукр. Об этом сообщили в пресс-службе "Хезболлы".
"Бойцы исламского сопротивления начали большую атаку с воздуха с применением БПЛА в глубине сионисткого образования", - указывается в сообщении.
При этом в пресс-службе "Хезболлы" отметили, что атака поводится как первичный ответ "на подлую агрессию в южном пригороде Бейрута, которая привела к гибели командира Фуада Шукра и нескольких наших уважаемых граждан".
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Вместе с тем в сообщении говорится, что атака на целена на определенный военный объект, о котором будет объявлено позже.
 
Хезболлаудар
 
 
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