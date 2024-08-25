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Китай выдвинет Соединенным Штатам "серьезные требования" - 25.08.2024, ПРАЙМ
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Китай выдвинет Соединенным Штатам "серьезные требования"
Китай выдвинет Соединенным Штатам "серьезные требования" - 25.08.2024, ПРАЙМ
Китай выдвинет Соединенным Штатам "серьезные требования"
Китай во время визита советника президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейка Салливана выразит ему озабоченность относительно Тайваня и выдвинет... | 25.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-25T10:16+0300
2024-08-25T10:16+0300
политика
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Китай во время визита советника президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейка Салливана выразит ему озабоченность относительно Тайваня и выдвинет серьезные требования. Об этом заявил представитель Департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР, чьи слова приводит Центральное ТВ КНР. Как сообщалось ранее, визит Салливана в Китай намечен на 27-29 августа. "Китай выразит серьезную озабоченность по вопросу Тайваня, прав на развитие и стратегической безопасности Китая", - заявил представитель китайского МИД, чье имя не называется.По его словам, Китай "представит свою твердую позицию и выдвинет серьезные требования".
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китай
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китай, требования, сша
Политика, КИТАЙ, требования, США
10:16 25.08.2024
 
Китай выдвинет Соединенным Штатам "серьезные требования"

МИД КНР: Китай в ходе визита Салливана выдвинет США серьезные требования

© Фото : Unsplash/Markus WinklerПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2024
© Фото : Unsplash/Markus Winkler
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Китай во время визита советника президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейка Салливана выразит ему озабоченность относительно Тайваня и выдвинет серьезные требования. Об этом заявил представитель Департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР, чьи слова приводит Центральное ТВ КНР.
Как сообщалось ранее, визит Салливана в Китай намечен на 27-29 августа.
"Китай выразит серьезную озабоченность по вопросу Тайваня, прав на развитие и стратегической безопасности Китая", - заявил представитель китайского МИД, чье имя не называется.
Флаги - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
Китай намерен изменить жизнь в США, предупредил конгрессмен
22 августа, 07:35
По его словам, Китай "представит свою твердую позицию и выдвинет серьезные требования".
 
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