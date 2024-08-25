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Китай выдвинет Соединенным Штатам "серьезные требования"

Китай выдвинет Соединенным Штатам "серьезные требования" - 25.08.2024, ПРАЙМ

Китай выдвинет Соединенным Штатам "серьезные требования"

Китай во время визита советника президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейка Салливана выразит ему озабоченность относительно Тайваня и выдвинет... | 25.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-25T10:16+0300

2024-08-25T10:16+0300

2024-08-25T10:16+0300

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Китай во время визита советника президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейка Салливана выразит ему озабоченность относительно Тайваня и выдвинет серьезные требования. Об этом заявил представитель Департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР, чьи слова приводит Центральное ТВ КНР. Как сообщалось ранее, визит Салливана в Китай намечен на 27-29 августа. "Китай выразит серьезную озабоченность по вопросу Тайваня, прав на развитие и стратегической безопасности Китая", - заявил представитель китайского МИД, чье имя не называется.По его словам, Китай "представит свою твердую позицию и выдвинет серьезные требования".

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китай, требования, сша