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Китай выдвинет Соединенным Штатам "серьезные требования"
Китай выдвинет Соединенным Штатам "серьезные требования" - 25.08.2024, ПРАЙМ
Китай выдвинет Соединенным Штатам "серьезные требования"
Китай во время визита советника президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейка Салливана выразит ему озабоченность относительно Тайваня и выдвинет... | 25.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-25T10:16+0300
2024-08-25T10:16+0300
2024-08-25T10:16+0300
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Китай во время визита советника президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейка Салливана выразит ему озабоченность относительно Тайваня и выдвинет серьезные требования. Об этом заявил представитель Департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР, чьи слова приводит Центральное ТВ КНР. Как сообщалось ранее, визит Салливана в Китай намечен на 27-29 августа. "Китай выразит серьезную озабоченность по вопросу Тайваня, прав на развитие и стратегической безопасности Китая", - заявил представитель китайского МИД, чье имя не называется.По его словам, Китай "представит свою твердую позицию и выдвинет серьезные требования".
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китай, требования, сша
Политика, КИТАЙ, требования, США
Китай выдвинет Соединенным Штатам "серьезные требования"
МИД КНР: Китай в ходе визита Салливана выдвинет США серьезные требования
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Китай во время визита советника президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейка Салливана выразит ему озабоченность относительно Тайваня и выдвинет серьезные требования. Об этом заявил представитель Департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР, чьи слова приводит Центральное ТВ КНР.
Как сообщалось ранее, визит Салливана в Китай намечен на 27-29 августа.
"Китай выразит серьезную озабоченность по вопросу Тайваня, прав на развитие и стратегической безопасности Китая", - заявил представитель китайского МИД, чье имя не называется.
Китай намерен изменить жизнь в США, предупредил конгрессмен
По его словам, Китай "представит свою твердую позицию и выдвинет серьезные требования".