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После задержания Дурова начали дешеветь криптовалюты - 25.08.2024, ПРАЙМ
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После задержания Дурова начали дешеветь криптовалюты
После задержания Дурова начали дешеветь криптовалюты - 25.08.2024, ПРАЙМ
После задержания Дурова начали дешеветь криптовалюты
Стоимость криптовалюты Toncoin рухнула более чем на 10% на мировом рынке после новостей о задержании основателя Telegram Павла Дурова во Франции, менее сильно... | 25.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-25T07:00+0300
2024-08-25T07:00+0300
криптовалюта
павел дуров
задержание
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Стоимость криптовалюты Toncoin рухнула более чем на 10% на мировом рынке после новостей о задержании основателя Telegram Павла Дурова во Франции, менее сильно дешевеет Notcoin, следует из данных торгов. Основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже около Парижа в субботу вечером, позднее он был помещен под стражу, передают французские СМИ. Обе указанные криптовалюты связаны с блокчейн-проектом TON Дурова. К 00.43 мск курс Toncoin падал на 11,71% до 5,9933 доллара, ранее на новостях он максимально проваливался до 5,7747 доллара. Также дешевеет Notcoin – на 5,48% до 0,01069 доллара.
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павел дуров, задержание, торги
Криптовалюта, Павел Дуров, задержание, Торги
07:00 25.08.2024
 
После задержания Дурова начали дешеветь криптовалюты

Торги: криптовалюты Toncoin и Notcoin дешевеют после задержания Павла Дурова

© Unsplash/Dash CryptocurrencyДеньги
Деньги
© Unsplash/Dash Cryptocurrency
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Стоимость криптовалюты Toncoin рухнула более чем на 10% на мировом рынке после новостей о задержании основателя Telegram Павла Дурова во Франции, менее сильно дешевеет Notcoin, следует из данных торгов.
Основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже около Парижа в субботу вечером, позднее он был помещен под стражу, передают французские СМИ. Обе указанные криптовалюты связаны с блокчейн-проектом TON Дурова.
Сувенирные монеты - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
В РФ появилась возможность внешнеторговых расчетов и торгов криптовалютой
8 августа, 16:23
К 00.43 мск курс Toncoin падал на 11,71% до 5,9933 доллара, ранее на новостях он максимально проваливался до 5,7747 доллара. Также дешевеет Notcoin – на 5,48% до 0,01069 доллара.
 
КриптовалютаПавел ДуровзадержаниеТорги
 
 
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