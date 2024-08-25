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После задержания Дурова начали дешеветь криптовалюты
После задержания Дурова начали дешеветь криптовалюты - 25.08.2024, ПРАЙМ
После задержания Дурова начали дешеветь криптовалюты
Стоимость криптовалюты Toncoin рухнула более чем на 10% на мировом рынке после новостей о задержании основателя Telegram Павла Дурова во Франции, менее сильно... | 25.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-25T07:00+0300
2024-08-25T07:00+0300
2024-08-25T07:00+0300
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Стоимость криптовалюты Toncoin рухнула более чем на 10% на мировом рынке после новостей о задержании основателя Telegram Павла Дурова во Франции, менее сильно дешевеет Notcoin, следует из данных торгов. Основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже около Парижа в субботу вечером, позднее он был помещен под стражу, передают французские СМИ. Обе указанные криптовалюты связаны с блокчейн-проектом TON Дурова. К 00.43 мск курс Toncoin падал на 11,71% до 5,9933 доллара, ранее на новостях он максимально проваливался до 5,7747 доллара. Также дешевеет Notcoin – на 5,48% до 0,01069 доллара.
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павел дуров, задержание, торги
Криптовалюта, Павел Дуров, задержание, Торги
После задержания Дурова начали дешеветь криптовалюты
Торги: криптовалюты Toncoin и Notcoin дешевеют после задержания Павла Дурова
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Стоимость криптовалюты Toncoin рухнула более чем на 10% на мировом рынке после новостей о задержании основателя Telegram Павла Дурова во Франции, менее сильно дешевеет Notcoin, следует из данных торгов.
Основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже около Парижа в субботу вечером, позднее он был помещен под стражу, передают французские СМИ. Обе указанные криптовалюты связаны с блокчейн-проектом TON Дурова.
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К 00.43 мск курс Toncoin падал на 11,71% до 5,9933 доллара, ранее на новостях он максимально проваливался до 5,7747 доллара. Также дешевеет Notcoin – на 5,48% до 0,01069 доллара.