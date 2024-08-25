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"Полагается казнь". Маск высказался о задержании Дурова - 25.08.2024, ПРАЙМ
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"Полагается казнь". Маск высказался о задержании Дурова
"Полагается казнь". Маск высказался о задержании Дурова - 25.08.2024, ПРАЙМ
"Полагается казнь". Маск высказался о задержании Дурова
В Европе к 2030 году начнут казнить людей за размещение шуточных изображений (мемов) в интернете. Такой прогноз в соцсети Х дал известный бизнесмен Илон Маск,... | 25.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-25T06:48+0300
2024-08-25T06:53+0300
происшествия
илон маск
павел дуров
задержание
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. В Европе к 2030 году начнут казнить людей за размещение шуточных изображений (мемов) в интернете. Такой прогноз в соцсети Х дал известный бизнесмен Илон Маск, комментируя задержания во Франции основателя Telegram Павла Дурова.В частности, предприниматель написал: "В Европе идет 2030 год, за мемы полагается казнь". В другой публикации основатель SpaceX язвительно назвал задержание Дурова "убедительной" рекламой первой поправки к американской конституции, в которой утверждается, что государство не должно посягать на свободу слова.
https://1prime.ru/20240825/durov-851105253.html
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илон маск, павел дуров, задержание
Происшествия, Илон Маск, Павел Дуров, задержание
06:48 25.08.2024 (обновлено: 06:53 25.08.2024)
 
"Полагается казнь". Маск высказался о задержании Дурова

Маск после задержания Дурова предсказал казни в Европе за мемы к 2030 году

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2024
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. В Европе к 2030 году начнут казнить людей за размещение шуточных изображений (мемов) в интернете. Такой прогноз в соцсети Х дал известный бизнесмен Илон Маск, комментируя задержания во Франции основателя Telegram Павла Дурова.
В частности, предприниматель написал: "В Европе идет 2030 год, за мемы полагается казнь".
#Тюрьма - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2024
Журналисты узнали, сколько лет тюрьмы грозит Дурову
06:06
В другой публикации основатель SpaceX язвительно назвал задержание Дурова "убедительной" рекламой первой поправки к американской конституции, в которой утверждается, что государство не должно посягать на свободу слова.
 
ПроисшествияИлон МаскПавел Дуровзадержание
 
 
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