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"Полагается казнь". Маск высказался о задержании Дурова

"Полагается казнь". Маск высказался о задержании Дурова - 25.08.2024, ПРАЙМ

"Полагается казнь". Маск высказался о задержании Дурова

В Европе к 2030 году начнут казнить людей за размещение шуточных изображений (мемов) в интернете. Такой прогноз в соцсети Х дал известный бизнесмен Илон Маск,... | 25.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-25T06:48+0300

2024-08-25T06:48+0300

2024-08-25T06:53+0300

происшествия

илон маск

павел дуров

задержание

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. В Европе к 2030 году начнут казнить людей за размещение шуточных изображений (мемов) в интернете. Такой прогноз в соцсети Х дал известный бизнесмен Илон Маск, комментируя задержания во Франции основателя Telegram Павла Дурова.В частности, предприниматель написал: "В Европе идет 2030 год, за мемы полагается казнь". В другой публикации основатель SpaceX язвительно назвал задержание Дурова "убедительной" рекламой первой поправки к американской конституции, в которой утверждается, что государство не должно посягать на свободу слова.

https://1prime.ru/20240825/durov-851105253.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

илон маск, павел дуров, задержание