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"Полагается казнь". Маск высказался о задержании Дурова
"Полагается казнь". Маск высказался о задержании Дурова - 25.08.2024, ПРАЙМ
"Полагается казнь". Маск высказался о задержании Дурова
В Европе к 2030 году начнут казнить людей за размещение шуточных изображений (мемов) в интернете. Такой прогноз в соцсети Х дал известный бизнесмен Илон Маск,... | 25.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-25T06:48+0300
2024-08-25T06:48+0300
2024-08-25T06:53+0300
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илон маск
павел дуров
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. В Европе к 2030 году начнут казнить людей за размещение шуточных изображений (мемов) в интернете. Такой прогноз в соцсети Х дал известный бизнесмен Илон Маск, комментируя задержания во Франции основателя Telegram Павла Дурова.В частности, предприниматель написал: "В Европе идет 2030 год, за мемы полагается казнь". В другой публикации основатель SpaceX язвительно назвал задержание Дурова "убедительной" рекламой первой поправки к американской конституции, в которой утверждается, что государство не должно посягать на свободу слова.
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илон маск, павел дуров, задержание
Происшествия, Илон Маск, Павел Дуров, задержание
"Полагается казнь". Маск высказался о задержании Дурова
Маск после задержания Дурова предсказал казни в Европе за мемы к 2030 году
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. В Европе к 2030 году начнут казнить людей за размещение шуточных изображений (мемов) в интернете. Такой прогноз в соцсети Х дал известный бизнесмен Илон Маск, комментируя задержания во Франции основателя Telegram Павла Дурова.
В частности, предприниматель написал: "В Европе идет 2030 год, за мемы полагается казнь".
Журналисты узнали, сколько лет тюрьмы грозит Дурову
В другой публикации основатель SpaceX язвительно назвал задержание Дурова "убедительной" рекламой первой поправки к американской конституции, в которой утверждается, что государство не должно посягать на свободу слова.