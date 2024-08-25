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Маск испугался за соцсеть Х на фоне задержания Дурова
Маск испугался за соцсеть Х на фоне задержания Дурова - 25.08.2024, ПРАЙМ
Маск испугался за соцсеть Х на фоне задержания Дурова
На фоне задержания во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова известный предприниматель Илон Маск допустил принятие мер против принадлежащей ему... | 25.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-25T09:49+0300
2024-08-25T09:49+0300
2024-08-25T09:58+0300
илон маск
павел дуров
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МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. На фоне задержания во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова известный предприниматель Илон Маск допустил принятие мер против принадлежащей ему социальной сети Х . Комментируя задержание Дурова, бизнесмен Вивек Рамасвами разместил в соцсети Х такую публикацию : "Telegram сегодня, завтра это будет Х". Маск оценил публикацию Рамасвами и поставил под ней смайлик в виде дважды подчеркнутой цифры 100.Вечером 24 августа французская пресса сообщила о задержании основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Основатель популярного мессенджера был задержан, когда выходил из частного самолета, прибывшего, предположительно, из Азербайджана. Как пишут французские СМИ, имеющий гражданство Франции Дуров значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
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илон маск, павел дуров
Маск испугался за соцсеть Х на фоне задержания Дурова
Американский бизнесмен Маск не исключает мер против Х на фоне задержания Дурова
МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. На фоне задержания во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова известный предприниматель Илон Маск допустил принятие мер против принадлежащей ему социальной сети Х .
Комментируя задержание Дурова, бизнесмен Вивек Рамасвами разместил в соцсети Х такую публикацию : "Telegram сегодня, завтра это будет Х".
Маск оценил публикацию Рамасвами и поставил под ней смайлик в виде дважды подчеркнутой цифры 100.
"Полагается казнь". Маск высказался о задержании Дурова
Вечером 24 августа французская пресса сообщила о задержании основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Основатель популярного мессенджера был задержан, когда выходил из частного самолета, прибывшего, предположительно, из Азербайджана. Как пишут французские СМИ, имеющий гражданство Франции Дуров значился в списке разыскиваемых в стране лиц.