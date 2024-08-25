https://1prime.ru/20240825/misseling-851109042.html

Банки навязывают россиянам токсичные инвестиции вместо простых вкладов

Банки навязывают россиянам токсичные инвестиции вместо простых вкладов - 25.08.2024, ПРАЙМ

Банки навязывают россиянам токсичные инвестиции вместо простых вкладов

Банковские служащие отговаривают клиентов от простых вкладов и убеждают их оформлять сложные инвестиционные продукты, несмотря на то, что доходность по ним не... | 25.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-25T11:20+0300

2024-08-25T11:20+0300

2024-08-25T12:08+0300

экономика

банки

мисселинг

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МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Банковские служащие отговаривают клиентов от простых вкладов и убеждают их оформлять сложные инвестиционные продукты, несмотря на то, что доходность по ним не гарантирована и вполне может оказаться близкой к нулю. Это называется словом "мисселинг" - один из распространенных "сравнительно честных способов отъема денег" банкирами у граждан, пишет "РГ" со ссылкой на экспертов.Как заявили изданию в Центробанке, в последние годы "это позорное явление удалось минимизировать" – по итогам прошлого года специальный индекс мисселинга, который отслеживает регулятор, снизился на 45%. А в течение первого полугодия нынешнего года число жалоб, которые поступают в Банк России от потребителей финансовых услуг, сократилось на 40% в сравнении с январем-июнем 2023 года."Сокращению навязывания способствует закон, который вступил в силу в январе этого года. В нем предусмотрен целый комплекс мер по противодействию подобным практикам.Как подчеркнул руководитель Службы Центробанка по защите прав потребителей Михаил Мамута, чьи слова приводятся в публикации, Банка России имеет полномочия останавливать продажи, если мисселинг не прекращается после того, как банку направлено предписание.Но поскольку цель банка – получение максимальной прибыли, риск быть обманутым банковским сотрудником все равно существует, предупреждает доцент Финуниверситета при правительстве РФ Петр Щербаченко.Прибегая к мисселингу, банки могут заработать больше, чем на вкладах – и, что важно, все риски при этом перекладываются на клиентов, подытоживают авторы статьи.

https://1prime.ru/20240824/bank-851086260.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, мисселинг