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Банки навязывают россиянам токсичные инвестиции вместо простых вкладов - 25.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240825/misseling-851109042.html
Банки навязывают россиянам токсичные инвестиции вместо простых вкладов
Банки навязывают россиянам токсичные инвестиции вместо простых вкладов - 25.08.2024, ПРАЙМ
Банки навязывают россиянам токсичные инвестиции вместо простых вкладов
Банковские служащие отговаривают клиентов от простых вкладов и убеждают их оформлять сложные инвестиционные продукты, несмотря на то, что доходность по ним не... | 25.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-25T11:20+0300
2024-08-25T12:08+0300
экономика
банки
мисселинг
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МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Банковские служащие отговаривают клиентов от простых вкладов и убеждают их оформлять сложные инвестиционные продукты, несмотря на то, что доходность по ним не гарантирована и вполне может оказаться близкой к нулю. Это называется словом "мисселинг" - один из распространенных "сравнительно честных способов отъема денег" банкирами у граждан, пишет "РГ" со ссылкой на экспертов.Как заявили изданию в Центробанке, в последние годы "это позорное явление удалось минимизировать" – по итогам прошлого года специальный индекс мисселинга, который отслеживает регулятор, снизился на 45%. А в течение первого полугодия нынешнего года число жалоб, которые поступают в Банк России от потребителей финансовых услуг, сократилось на 40% в сравнении с январем-июнем 2023 года."Сокращению навязывания способствует закон, который вступил в силу в январе этого года. В нем предусмотрен целый комплекс мер по противодействию подобным практикам.Как подчеркнул руководитель Службы Центробанка по защите прав потребителей Михаил Мамута, чьи слова приводятся в публикации, Банка России имеет полномочия останавливать продажи, если мисселинг не прекращается после того, как банку направлено предписание.Но поскольку цель банка – получение максимальной прибыли, риск быть обманутым банковским сотрудником все равно существует, предупреждает доцент Финуниверситета при правительстве РФ Петр Щербаченко.Прибегая к мисселингу, банки могут заработать больше, чем на вкладах – и, что важно, все риски при этом перекладываются на клиентов, подытоживают авторы статьи.
https://1prime.ru/20240824/bank-851086260.html
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банки, мисселинг
Экономика, Банки, мисселинг
11:20 25.08.2024 (обновлено: 12:08 25.08.2024)
 
Банки навязывают россиянам токсичные инвестиции вместо простых вкладов

"РГ": банки навязывают россиянам токсичные инвестиции вместо простых вкладов

© fotolia.com / KurhanПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2024
© fotolia.com / Kurhan
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МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Банковские служащие отговаривают клиентов от простых вкладов и убеждают их оформлять сложные инвестиционные продукты, несмотря на то, что доходность по ним не гарантирована и вполне может оказаться близкой к нулю. Это называется словом "мисселинг" - один из распространенных "сравнительно честных способов отъема денег" банкирами у граждан, пишет "РГ" со ссылкой на экспертов.
Как заявили изданию в Центробанке, в последние годы "это позорное явление удалось минимизировать" – по итогам прошлого года специальный индекс мисселинга, который отслеживает регулятор, снизился на 45%. А в течение первого полугодия нынешнего года число жалоб, которые поступают в Банк России от потребителей финансовых услуг, сократилось на 40% в сравнении с январем-июнем 2023 года.
"Сокращению навязывания способствует закон, который вступил в силу в январе этого года. В нем предусмотрен целый комплекс мер по противодействию подобным практикам.
Как подчеркнул руководитель Службы Центробанка по защите прав потребителей Михаил Мамута, чьи слова приводятся в публикации, Банка России имеет полномочия останавливать продажи, если мисселинг не прекращается после того, как банку направлено предписание.
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Но поскольку цель банка – получение максимальной прибыли, риск быть обманутым банковским сотрудником все равно существует, предупреждает доцент Финуниверситета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
Прибегая к мисселингу, банки могут заработать больше, чем на вкладах – и, что важно, все риски при этом перекладываются на клиентов, подытоживают авторы статьи.
 
ЭкономикаБанкимисселинг
 
 
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