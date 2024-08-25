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Нечаев обратился к французской оппозиции в связи с арестом Дурова

Нечаев обратился к французской оппозиции в связи с арестом Дурова - 25.08.2024, ПРАЙМ

Нечаев обратился к французской оппозиции в связи с арестом Дурова

Руководитель партии "Новые люди" Алексей Нечаев обратился к лидеру парламентской фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен в Национальном собрании... | 25.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-25T18:28+0300

2024-08-25T18:28+0300

2024-08-25T18:36+0300

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Руководитель партии "Новые люди" Алексей Нечаев обратился к лидеру парламентской фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен в Национальном собрании Франции, призвав находящиеся в оппозиции французские партии поддержать требования освободить основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. "Просим Вас публично поддержать наше требование немедленного освобождения Павла Дурова из-под ареста в связи с абсурдностью предъявляемых ему обвинений", - сказано в обращении, текст которого находится в распоряжении РИА Новости. По словам Нечаева, арест Дурова – это политическая мера с целью оказать давление на политику независимой международной компании, систематически отказывающейся пойти на нарушение тайны личной жизни и переписки своих пользователей, передавая информацию спецслужбам. Как считает политик, это создает опасный международный прецедент, де-факто уничтожающий право гражданина любой страны на свободу слова, приватность и конфиденциальность в мессенджерах и на онлайн-платформах."Партия "Новые Люди" в российском парламенте придерживается ценностей, которые гарантируют людям их гражданские права и свободы. Мы опечалены тем, что Республика Франция сегодня поступается принципами собственной Конституции и идёт по пути давления на предпринимателей, которые защищают конфиденциальность людей и свободу слова", - говорится в обращении. Письмо также направлено руководителю фракции "Идентичность и демократия" в Европарламенте Марко Занни. Французские СМИ сообщили в субботу вечером, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прилетел из Азербайджана. Французская пресса сообщила, что Дуров, у которого есть гражданство Франции, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По данным СМИ, правоохранительные органы Франции считают Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе отказа Telegram сотрудничать с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.

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павел дуров, telegram, андрей нечаев, новые люди, франция, марин ле пен