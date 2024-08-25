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Продлено присутствие на Ближнем Востоке двух авианосных групп США - 25.08.2024, ПРАЙМ
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Продлено присутствие на Ближнем Востоке двух авианосных групп США
Продлено присутствие на Ближнем Востоке двух авианосных групп США - 25.08.2024, ПРАЙМ
Продлено присутствие на Ближнем Востоке двух авианосных групп США
США продлят присутствие в ближневосточном регионе двух авианосных ударных групп. Соответствующее распоряжение отдал министр обороны Ллойд Остин, сообщает... | 25.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-25T21:06+0300
2024-08-25T21:07+0300
сша
израиль
ближний восток
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ВАШИНГТОН, 25 авг - ПРАЙМ. США продлят присутствие в ближневосточном регионе двух авианосных ударных групп. Соответствующее распоряжение отдал министр обороны Ллойд Остин, сообщает Пентагон.Об своем решении министр рассказал в ходе очередного разговора с главой израильского минобороны Йоавом Галантом. "Министр подтвердил право Израиля на самозащиту и продолжение поддержки США обороны Израиля против Ирана и его региональных партнеров. Как часть этой поддержки министр приказал сохранить присутствие в регионе двух ударных авианосных групп", - сообщает военное ведомство. Ранее на Ближний Восток прибыл американский авианосец Abraham Lincoln с истребителями на борту.
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сша
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сша, израиль, ближний восток
США, ИЗРАИЛЬ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
21:06 25.08.2024 (обновлено: 21:07 25.08.2024)
 
Продлено присутствие на Ближнем Востоке двух авианосных групп США

Пентагон продлил присутствие в регионе Ближнего Востока двух авианосных групп

© РИА Новости . ВМС США | Перейти в медиабанкАмериканский авианосец USS Harry Truman
Американский авианосец USS Harry Truman - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости . ВМС США
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ВАШИНГТОН, 25 авг - ПРАЙМ. США продлят присутствие в ближневосточном регионе двух авианосных ударных групп. Соответствующее распоряжение отдал министр обороны Ллойд Остин, сообщает Пентагон.
Об своем решении министр рассказал в ходе очередного разговора с главой израильского минобороны Йоавом Галантом.
"Министр подтвердил право Израиля на самозащиту и продолжение поддержки США обороны Израиля против Ирана и его региональных партнеров. Как часть этой поддержки министр приказал сохранить присутствие в регионе двух ударных авианосных групп", - сообщает военное ведомство.
Ранее на Ближний Восток прибыл американский авианосец Abraham Lincoln с истребителями на борту.
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