https://1prime.ru/20240825/pentagon-851113250.html
Продлено присутствие на Ближнем Востоке двух авианосных групп США
Продлено присутствие на Ближнем Востоке двух авианосных групп США - 25.08.2024, ПРАЙМ
Продлено присутствие на Ближнем Востоке двух авианосных групп США
США продлят присутствие в ближневосточном регионе двух авианосных ударных групп. Соответствующее распоряжение отдал министр обороны Ллойд Остин, сообщает... | 25.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-25T21:06+0300
2024-08-25T21:06+0300
2024-08-25T21:07+0300
сша
израиль
ближний восток
https://cdnn.1prime.ru/img/82928/04/829280493_0:131:2493:1533_1920x0_80_0_0_49e7efc98192785b35c16f7d36873454.jpg
ВАШИНГТОН, 25 авг - ПРАЙМ. США продлят присутствие в ближневосточном регионе двух авианосных ударных групп. Соответствующее распоряжение отдал министр обороны Ллойд Остин, сообщает Пентагон.Об своем решении министр рассказал в ходе очередного разговора с главой израильского минобороны Йоавом Галантом. "Министр подтвердил право Израиля на самозащиту и продолжение поддержки США обороны Израиля против Ирана и его региональных партнеров. Как часть этой поддержки министр приказал сохранить присутствие в регионе двух ударных авианосных групп", - сообщает военное ведомство. Ранее на Ближний Восток прибыл американский авианосец Abraham Lincoln с истребителями на борту.
https://1prime.ru/20240825/khezbolla-851107112.html
сша
израиль
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82928/04/829280493_138:0:2355:1663_1920x0_80_0_0_57c74c7dfd26d76819bb4f0f47254f3e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, израиль, ближний восток
США, ИЗРАИЛЬ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Продлено присутствие на Ближнем Востоке двух авианосных групп США
Пентагон продлил присутствие в регионе Ближнего Востока двух авианосных групп
ВАШИНГТОН, 25 авг - ПРАЙМ. США продлят присутствие в ближневосточном регионе двух авианосных ударных групп. Соответствующее распоряжение отдал министр обороны Ллойд Остин, сообщает Пентагон.
Об своем решении министр рассказал в ходе очередного разговора с главой израильского минобороны Йоавом Галантом.
"Министр подтвердил право Израиля на самозащиту и продолжение поддержки США обороны Израиля против Ирана и его региональных партнеров. Как часть этой поддержки министр приказал сохранить присутствие в регионе двух ударных авианосных групп", - сообщает военное ведомство.
Ранее на Ближний Восток прибыл американский авианосец Abraham Lincoln с истребителями на борту.
Движение "Хезболла" объявило о начале ответного удара по Израилю