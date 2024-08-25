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Президент Польши похвастался тратами на Украину - 25.08.2024, ПРАЙМ
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Президент Польши похвастался тратами на Украину
Президент Польши похвастался тратами на Украину - 25.08.2024, ПРАЙМ
Президент Польши похвастался тратами на Украину
Польша израсходовала на помощь Украине 3,3% своего ВВП. Это около 100 млрд злотых (свыше $26 млрд), сообщил в беседе с YouTube-каналом Zero польский президент... | 25.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-25T12:26+0300
2024-08-25T12:33+0300
польша
помощь украине
анджей дуда
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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Польша израсходовала на помощь Украине 3,3% своего ВВП. Это около 100 млрд злотых (свыше $26 млрд), сообщил в беседе с YouTube-каналом Zero польский президент Анджей Дуда."В сумме помощь для Украины, вся, то есть и военная и невоенная, гуманитарная - это около 3,3% нашего ВВП брутто", - сказал глава государства. "Это около 100 миллиардов злотых. В том числе 12 миллиардов (свыше $3,1 млрд - прим. ред.)именно военной помощи", - сказал Дуда. Польское руководство ранее заявляло, что Польша отправила на Украину больше военной помощи в соотношении к ВВП, чем какое-либо другое государство.
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польша, помощь украине, анджей дуда
Польша, помощь Украине, Анджей Дуда
12:26 25.08.2024 (обновлено: 12:33 25.08.2024)
 
Президент Польши похвастался тратами на Украину

Дуда: Польша потратила на помощь Украине 3,3% своего ВВП, или более $26 млрд

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАнджей Дуда
Анджей Дуда - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Польша израсходовала на помощь Украине 3,3% своего ВВП. Это около 100 млрд злотых (свыше $26 млрд), сообщил в беседе с YouTube-каналом Zero польский президент Анджей Дуда.
"В сумме помощь для Украины, вся, то есть и военная и невоенная, гуманитарная - это около 3,3% нашего ВВП брутто", - сказал глава государства.
"Это около 100 миллиардов злотых. В том числе 12 миллиардов (свыше $3,1 млрд - прим. ред.)именно военной помощи", - сказал Дуда.
Анджей Дуда - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2024
Президент Польши прибыл на Украину с необъявленным визитом
Вчера, 10:00
Польское руководство ранее заявляло, что Польша отправила на Украину больше военной помощи в соотношении к ВВП, чем какое-либо другое государство.
 
Польшапомощь УкраинеАнджей Дуда
 
 
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