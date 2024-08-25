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Аль-Арабия: по территории Израиля из Ливана выпущено более 100 ракет - 25.08.2024, ПРАЙМ
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Аль-Арабия: по территории Израиля из Ливана выпущено более 100 ракет
Аль-Арабия: по территории Израиля из Ливана выпущено более 100 ракет - 25.08.2024, ПРАЙМ
Аль-Арабия: по территории Израиля из Ливана выпущено более 100 ракет
По северу Израиля с территории Ливана было выпущено свыше 100 ракет, передает телеканал Аль-Арабия в социальной сети Х. | 25.08.2024, ПРАЙМ
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ракетный удар
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. По северу Израиля с территории Ливана было выпущено свыше 100 ракет, передает телеканал Аль-Арабия в социальной сети Х. "Более 100 ракет выпущено с территории Ливана в направлении севера Израиля", - указывается в публикации.
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ракетный удар
ракетный удар
08:25 25.08.2024 (обновлено: 08:26 25.08.2024)
 
Аль-Арабия: по территории Израиля из Ливана выпущено более 100 ракет

Более 100 ракет выпущено из Ливана по территории Израиля - ТВ

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкОбстановка в израильском городе Ашкелон
Обстановка в израильском городе Ашкелон - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. По северу Израиля с территории Ливана было выпущено свыше 100 ракет, передает телеканал Аль-Арабия в социальной сети Х.
"Более 100 ракет выпущено с территории Ливана в направлении севера Израиля", - указывается в публикации.
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