https://1prime.ru/20240825/rakety-851107275.html

Аль-Арабия: по территории Израиля из Ливана выпущено более 100 ракет

Аль-Арабия: по территории Израиля из Ливана выпущено более 100 ракет - 25.08.2024, ПРАЙМ

Аль-Арабия: по территории Израиля из Ливана выпущено более 100 ракет

По северу Израиля с территории Ливана было выпущено свыше 100 ракет, передает телеканал Аль-Арабия в социальной сети Х. | 25.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-25T08:25+0300

2024-08-25T08:25+0300

2024-08-25T08:26+0300

ракетный удар

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. По северу Израиля с территории Ливана было выпущено свыше 100 ракет, передает телеканал Аль-Арабия в социальной сети Х. "Более 100 ракет выпущено с территории Ливана в направлении севера Израиля", - указывается в публикации.

https://1prime.ru/20240804/izrail-850650715.html

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ракетный удар