https://1prime.ru/20240825/rakety-851107275.html
Аль-Арабия: по территории Израиля из Ливана выпущено более 100 ракет
Аль-Арабия: по территории Израиля из Ливана выпущено более 100 ракет - 25.08.2024, ПРАЙМ
Аль-Арабия: по территории Израиля из Ливана выпущено более 100 ракет
По северу Израиля с территории Ливана было выпущено свыше 100 ракет, передает телеканал Аль-Арабия в социальной сети Х. | 25.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-25T08:25+0300
2024-08-25T08:25+0300
2024-08-25T08:26+0300
ракетный удар
https://cdnn.1prime.ru/img/84194/97/841949766_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9e45a63a1a25e1f37295838163179728.jpg
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. По северу Израиля с территории Ливана было выпущено свыше 100 ракет, передает телеканал Аль-Арабия в социальной сети Х. "Более 100 ракет выпущено с территории Ливана в направлении севера Израиля", - указывается в публикации.
https://1prime.ru/20240804/izrail-850650715.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84194/97/841949766_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2816b255f52063d5e55902178d739ea2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ракетный удар
Аль-Арабия: по территории Израиля из Ливана выпущено более 100 ракет
Более 100 ракет выпущено из Ливана по территории Израиля - ТВ