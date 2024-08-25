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Цены взорвутся. Санкции Евросоюза урезают рацион немцев
Цены взорвутся. Санкции Евросоюза урезают рацион немцев - 25.08.2024, ПРАЙМ
Цены взорвутся. Санкции Евросоюза урезают рацион немцев
В Германии рыбные палочки — очень популярный продукт: жители страны съедают их 5,2 миллиона в день, однако из-за России назревает кризис в производстве блюда,... | 25.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-25T15:23+0300
2024-08-25T15:23+0300
2024-08-25T15:23+0300
экономика
германия
россия
рыболовство
санкции против рф
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МОСКВА, 25 авг— ПРАЙМ. В Германии рыбные палочки — очень популярный продукт: жители страны съедают их 5,2 миллиона в день, однако из-за России назревает кризис в производстве блюда, пишет издание Bild.Как отмечается, минтай из вод, прилегающий к Аляске, может попасть в санкционный список ЕС, из-за чего рост цен на рыбные палочки может быть взрывным. Дело в том, что 50% минтая Аляски вылавливается в водах России.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОсенью на уровне Евросоюзе планируется обсуждение санкций против России и необходимость новых мер.До сих пор запрет на ввоз продуктов питания не распространялся на Россию. Ожидается, что в сентябре введут запрет на импорт минтая с Аляски, что вызывает тревогу в пищевой промышленности.Цены на рыбу в последние годы значительно выросли. Средняя цена за килограмм этого продукта в 2023 году составляет 12,13 евро. Упаковка рыбных палочек в 2023 году стоит на 42% больше чем в 2020 году.В случае прекращения импорта возникает риск нехватки сырья и перебоев с поставками, а около тысячи рабочих мест в сфере рыбопереработки могут оказаться под угрозой увольнения.В статье отмечается, что производство рыбы может покинуть Европу, а рыбные палочки будут привозить из Азии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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германия, россия, рыболовство, санкции против рф
Экономика, ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, рыболовство, санкции против РФ
Цены взорвутся. Санкции Евросоюза урезают рацион немцев
Bild: из-за антироссийских санкций ФРГ может остаться без рыбных палочек
МОСКВА, 25 авг— ПРАЙМ.
В Германии рыбные палочки — очень популярный продукт: жители страны съедают их 5,2 миллиона в день, однако из-за России назревает кризис в производстве блюда, пишет издание Bild
.
Как отмечается, минтай из вод, прилегающий к Аляске, может попасть в санкционный список ЕС, из-за чего рост цен на рыбные палочки может быть взрывным. Дело в том, что 50% минтая Аляски вылавливается в водах России.
Осенью на уровне Евросоюзе планируется обсуждение санкций против России и необходимость новых мер.
Германия решила "дать заднюю". Такие санкции против России ее не устраивают
До сих пор запрет на ввоз продуктов питания не распространялся на Россию. Ожидается, что в сентябре введут запрет на импорт минтая с Аляски, что вызывает тревогу в пищевой промышленности.
Цены на рыбу в последние годы значительно выросли. Средняя цена за килограмм этого продукта в 2023 году составляет 12,13 евро. Упаковка рыбных палочек в 2023 году стоит на 42% больше чем в 2020 году.
В случае прекращения импорта возникает риск нехватки сырья и перебоев с поставками, а около тысячи рабочих мест в сфере рыбопереработки могут оказаться под угрозой увольнения.
В статье отмечается, что производство рыбы может покинуть Европу, а рыбные палочки будут привозить из Азии.