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Падение продолжается. ЕС испытал эффект бумеранга от антироссийских санкций

Падение продолжается. ЕС испытал эффект бумеранга от антироссийских санкций - 25.08.2024, ПРАЙМ

Падение продолжается. ЕС испытал эффект бумеранга от антироссийских санкций

Евросоюз, несмотря на крах экономики, продолжает проводить саморазрушительную политику — он ввел санкции против России, которые не обрушили российскую... | 25.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-25T21:39+0300

2024-08-25T21:39+0300

2024-08-25T21:42+0300

экономика

ес

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санкции против рф

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МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Евросоюз, несмотря на крах экономики, продолжает проводить саморазрушительную политику — он ввел санкции против России, которые не обрушили российскую экономику, а ударили бумерангом по самим европейцам, пишет обозреватель Ахмед Адель для издания infoBRICS.Как отмечается в статье, во втором квартале 2024 года количество банкротств в ЕС увеличилось на 3,1% по сравнению с предыдущим кварталом. Значительный рост банкротств показали Греция, Литва и Словакия. В Италии госдолг достиг в июле исторического максимума, превысив 2,77 триллиона евро.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо состоянию на 2 августа ЕС ввел против России 19 500 индивидуальных и секторальных санкций, которые, как правило, имеют эффект бумеранга.Так, в Финляндии из-за санкций против России наблюдается рост цен на энергоносители и сокращение производства пиломатериалов. В то же время Россия расширила экспорт своей продукции.По словам автора, выходящая из-под контроля ситуация в экономике рано или поздно заставит снять все санкции, поскольку они не отвечают интересам ни европейских граждан, ни промышленности. ЕС демонстрирует провал неолиберальной модели, и его экономическая мощь снижается.При этом Москва не питает иллюзий относительно того, что Европа образумится, и считает, что санкции Запада против России будут продолжаться на протяжении десятилетий. Ее экономика в условиях санкций демонстрирует рост. ВВП во втором квартале увеличился на 4%, а за первую половину 2024 года - на 4,7%.В то же время Германия и Франция показали незначительный рост ВВП, а Испания и Италия испытали спад.Санкции против России привели в Европе к задержкам поставок СПГ и росту цен на газ. Ухудшение экономической ситуации в ЕС ускоряется из-за высоких цен на этот продукт. Процесс роста цен на СПГ выгоден производителям, включая Россию.Таким образом, ЕС сталкивается с закрытием предприятий из-за экономических трудностей, а что касается России, то европейские санкции против нее не оправдали ожиданий и привели к перестройке российской экономики, отмечает автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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ес, россия, санкции против рф