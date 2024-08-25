https://1prime.ru/20240825/simonyan-851111865.html

Симоньян высказала мнение, зачем задержали Дурова

Симоньян высказала мнение, зачем задержали Дурова - 25.08.2024, ПРАЙМ

Симоньян высказала мнение, зачем задержали Дурова

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали, чтобы... | 25.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-25T16:18+0300

2024-08-25T16:18+0300

2024-08-25T16:18+0300

павел дуров

telegram

маргарита симоньян

https://cdnn.1prime.ru/img/81536/21/815362118_0:0:2805:1578_1920x0_80_0_0_c3e3dadb9ba699ea1d42c253ee1741cb.jpg

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали, чтобы отобрать у него ключи шифрования приложения, и Дуров, как она полагает, эти ключи отдаст. "Что главное в истории с Дуровым? <...> Его закрыли, чтобы забрать ключи. И он их отдаст", - написала Симоньян в своем Telegram-канале. Кроме того, она дала совет всем, кто привык пользоваться Telegram "для чувствительных разговоров/переписок", удалить сообщения "прямо сейчас" и "больше так не делать". Французские СМИ сообщили вечером в субботу, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже, когда он выходил из частного самолета, который, как утверждается, прилетел из Азербайджана. Как сообщает пресса, Дуров, которые имеет гражданство Франции, был в списке разыскиваемых в республике лиц. Как пишут СМИ, французское правосудие считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram сотрудничать с властями страны. Ему могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Как сообщил французский журналист Сирил Амурский, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.Как сообщило посольство России в Париже, власти Франции пока уклоняются от сотрудничества в связи с задержанием Дурова. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия направила ноту с требованием о доступе к предпринимателю, но Париж считает его французское гражданство как основное. По ее словам, что Москва будет следить за реакцией международных организаций на задержание Дурова.

https://1prime.ru/20240825/zakharova-851111400.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

павел дуров, telegram, маргарита симоньян