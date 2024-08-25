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Сноуден высказался об аресте Дурова

Сноуден высказался об аресте Дурова - 25.08.2024, ПРАЙМ

Сноуден высказался об аресте Дурова

Бывший сотрудник спецслужб Соединенных Штатов Эдвард Сноуден считает, что арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова является посягательством на право... | 25.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-25T17:30+0300

2024-08-25T17:30+0300

2024-08-25T17:30+0300

павел дуров

telegram

эдвард сноуден

франция

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Бывший сотрудник спецслужб Соединенных Штатов Эдвард Сноуден считает, что арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова является посягательством на право человека на свободу слова, и он глубоко опечален тем, что французский президент Эммануэль Макрон опустился до "взятия заложников". "Арест Дурова - это посягательство на основные права человека на свободу слова и объединений", - написал Сноуден на своей странице в соцсети X."Я удивлен и глубоко опечален тем, что Макрон опустился до уровня взятия заложников в качестве средства получения доступа к частным сообщениям", - добавил он.По словам Сноудена, арест Дурова "роняет достоинство" не только Франции, но и всего мира. Французские СМИ в субботу вечером сообщили, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже, когда он выходил из частного самолета, прибывшего, как утверждается, из Азербайджана. Сообщалось, что Дуров, у которого имеется гражданство Франции, числился в списке разыскиваемых в стране лиц. Как сообщает пресса, правоохранительные органы Франции считают Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа мессенджера от сотрудничества с властями страны. Ему могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Как сообщил французский журналист Сирил Амурский, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. Посольство России сообщило, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия направила ноту с требованием о доступе к Дурову, однако Париж считает его французское гражданство в качестве основного. Захарова добавила, что Москва будет следить за реакцией международных организаций на задержание Дурова.

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павел дуров, telegram, эдвард сноуден, франция