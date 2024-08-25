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Сноуден высказался об аресте Дурова - 25.08.2024, ПРАЙМ
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Сноуден высказался об аресте Дурова
Сноуден высказался об аресте Дурова - 25.08.2024, ПРАЙМ
Сноуден высказался об аресте Дурова
Бывший сотрудник спецслужб Соединенных Штатов Эдвард Сноуден считает, что арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова является посягательством на право... | 25.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-25T17:30+0300
2024-08-25T17:30+0300
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telegram
эдвард сноуден
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Бывший сотрудник спецслужб Соединенных Штатов Эдвард Сноуден считает, что арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова является посягательством на право человека на свободу слова, и он глубоко опечален тем, что французский президент Эммануэль Макрон опустился до "взятия заложников". "Арест Дурова - это посягательство на основные права человека на свободу слова и объединений", - написал Сноуден на своей странице в соцсети X."Я удивлен и глубоко опечален тем, что Макрон опустился до уровня взятия заложников в качестве средства получения доступа к частным сообщениям", - добавил он.По словам Сноудена, арест Дурова "роняет достоинство" не только Франции, но и всего мира. Французские СМИ в субботу вечером сообщили, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже, когда он выходил из частного самолета, прибывшего, как утверждается, из Азербайджана. Сообщалось, что Дуров, у которого имеется гражданство Франции, числился в списке разыскиваемых в стране лиц. Как сообщает пресса, правоохранительные органы Франции считают Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа мессенджера от сотрудничества с властями страны. Ему могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Как сообщил французский журналист Сирил Амурский, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. Посольство России сообщило, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия направила ноту с требованием о доступе к Дурову, однако Париж считает его французское гражданство в качестве основного. Захарова добавила, что Москва будет следить за реакцией международных организаций на задержание Дурова.
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павел дуров, telegram, эдвард сноуден, франция
Павел Дуров, Telegram, Эдвард Сноуден, ФРАНЦИЯ
17:30 25.08.2024
 
Сноуден высказался об аресте Дурова

Сноуден об аресте Дурова: опечален тем, что Макрон опустился до "взятия заложников"

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЭдвард Сноуден получил временное убежище в РФ сроком на один год
Эдвард Сноуден получил временное убежище в РФ сроком на один год - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Бывший сотрудник спецслужб Соединенных Штатов Эдвард Сноуден считает, что арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова является посягательством на право человека на свободу слова, и он глубоко опечален тем, что французский президент Эммануэль Макрон опустился до "взятия заложников".
"Арест Дурова - это посягательство на основные права человека на свободу слова и объединений", - написал Сноуден на своей странице в соцсети X.
"Я удивлен и глубоко опечален тем, что Макрон опустился до уровня взятия заложников в качестве средства получения доступа к частным сообщениям", - добавил он.
# Маргарита Симоньян - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2024
Симоньян высказала мнение, зачем задержали Дурова
16:18
По словам Сноудена, арест Дурова "роняет достоинство" не только Франции, но и всего мира.
Французские СМИ в субботу вечером сообщили, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже, когда он выходил из частного самолета, прибывшего, как утверждается, из Азербайджана. Сообщалось, что Дуров, у которого имеется гражданство Франции, числился в списке разыскиваемых в стране лиц.
Как сообщает пресса, правоохранительные органы Франции считают Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа мессенджера от сотрудничества с властями страны. Ему могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Как сообщил французский журналист Сирил Амурский, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. Посольство России сообщило, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия направила ноту с требованием о доступе к Дурову, однако Париж считает его французское гражданство в качестве основного. Захарова добавила, что Москва будет следить за реакцией международных организаций на задержание Дурова.
 
Павел ДуровTelegramЭдвард СноуденФРАНЦИЯ
 
 
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