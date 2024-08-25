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Telegraph: Стармер предупредит британцев о "непопулярных решениях"
Telegraph: Стармер предупредит британцев о "непопулярных решениях" - 25.08.2024, ПРАЙМ
Telegraph: Стармер предупредит британцев о "непопулярных решениях"
Британский премьер Кир Стармер в своем выступлении во вторник предупредит население скором принятии непопулярных решений. Об этом рассказывает издание... | 25.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-25T06:38+0300
2024-08-25T06:38+0300
2024-08-25T06:45+0300
политика
великобритания
премьер-министр
предупреждение
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Британский премьер Кир Стармер в своем выступлении во вторник предупредит население скором принятии непопулярных решений. Об этом рассказывает издание Telegraph, приводя цитаты из предстоящей речи премьер-министра. По информации Telegraph, "Сэр Кир предупредит "трудящихся", что он должен принять "непопулярные решения".Авторы статьи сообщают, что Стармер с целью подготовки почвы для повышения налогов и снижения бюджетных трат, сделает заявление, что ему по наследству от прежнего правительства перешла "не просто экономическая черная дыра, а социальная черная дыра".Премьер предупредит граждан, что ситуация в Великобритании сначала ухудшится и только затем пойдет на улучшение, говорится в публикации.
https://1prime.ru/20240823/velikobritaniya-851079715.html
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Telegraph: Стармер предупредит британцев о "непопулярных решениях"
Telegraph: Стармер в своей речи предупредит британцев о "непопулярных решениях"
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Британский премьер Кир Стармер в своем выступлении во вторник предупредит население скором принятии непопулярных решений. Об этом рассказывает издание Telegraph, приводя цитаты из предстоящей речи премьер-министра.
По информации Telegraph, "Сэр Кир предупредит "трудящихся", что он должен принять "непопулярные решения".
Авторы статьи сообщают, что Стармер с целью подготовки почвы для повышения налогов и снижения бюджетных трат, сделает заявление, что ему по наследству от прежнего правительства перешла "не просто экономическая черная дыра, а социальная черная дыра".
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Премьер предупредит граждан, что ситуация в Великобритании сначала ухудшится и только затем пойдет на улучшение, говорится в публикации.