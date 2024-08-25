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Telegraph: Стармер предупредит британцев о "непопулярных решениях" - 25.08.2024, ПРАЙМ
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Telegraph: Стармер предупредит британцев о "непопулярных решениях"
Telegraph: Стармер предупредит британцев о "непопулярных решениях" - 25.08.2024, ПРАЙМ
Telegraph: Стармер предупредит британцев о "непопулярных решениях"
Британский премьер Кир Стармер в своем выступлении во вторник предупредит население скором принятии непопулярных решений. Об этом рассказывает издание... | 25.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-25T06:38+0300
2024-08-25T06:45+0300
политика
великобритания
премьер-министр
предупреждение
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Британский премьер Кир Стармер в своем выступлении во вторник предупредит население скором принятии непопулярных решений. Об этом рассказывает издание Telegraph, приводя цитаты из предстоящей речи премьер-министра. По информации Telegraph, "Сэр Кир предупредит "трудящихся", что он должен принять "непопулярные решения".Авторы статьи сообщают, что Стармер с целью подготовки почвы для повышения налогов и снижения бюджетных трат, сделает заявление, что ему по наследству от прежнего правительства перешла "не просто экономическая черная дыра, а социальная черная дыра".Премьер предупредит граждан, что ситуация в Великобритании сначала ухудшится и только затем пойдет на улучшение, говорится в публикации.
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великобритания, премьер-министр, предупреждение
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, премьер-министр, предупреждение
06:38 25.08.2024 (обновлено: 06:45 25.08.2024)
 
Telegraph: Стармер предупредит британцев о "непопулярных решениях"

Telegraph: Стармер в своей речи предупредит британцев о "непопулярных решениях"

© Фото : Rory Arnold / No 10 Downing StreetПремьер-министр Великобритании Кир Стармер с супругой
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер с супругой - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2024
© Фото : Rory Arnold / No 10 Downing Street
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Британский премьер Кир Стармер в своем выступлении во вторник предупредит население скором принятии непопулярных решений. Об этом рассказывает издание Telegraph, приводя цитаты из предстоящей речи премьер-министра.
По информации Telegraph, "Сэр Кир предупредит "трудящихся", что он должен принять "непопулярные решения".
Авторы статьи сообщают, что Стармер с целью подготовки почвы для повышения налогов и снижения бюджетных трат, сделает заявление, что ему по наследству от прежнего правительства перешла "не просто экономическая черная дыра, а социальная черная дыра".
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23 августа, 11:55
Премьер предупредит граждан, что ситуация в Великобритании сначала ухудшится и только затем пойдет на улучшение, говорится в публикации.
 
ПолитикаВЕЛИКОБРИТАНИЯпремьер-министрпредупреждение
 
 
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