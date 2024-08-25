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Telegraph: Стармер предупредит британцев о "непопулярных решениях"

Telegraph: Стармер предупредит британцев о "непопулярных решениях" - 25.08.2024, ПРАЙМ

Telegraph: Стармер предупредит британцев о "непопулярных решениях"

Британский премьер Кир Стармер в своем выступлении во вторник предупредит население скором принятии непопулярных решений. Об этом рассказывает издание... | 25.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-25T06:38+0300

2024-08-25T06:38+0300

2024-08-25T06:45+0300

политика

великобритания

премьер-министр

предупреждение

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Британский премьер Кир Стармер в своем выступлении во вторник предупредит население скором принятии непопулярных решений. Об этом рассказывает издание Telegraph, приводя цитаты из предстоящей речи премьер-министра. По информации Telegraph, "Сэр Кир предупредит "трудящихся", что он должен принять "непопулярные решения".Авторы статьи сообщают, что Стармер с целью подготовки почвы для повышения налогов и снижения бюджетных трат, сделает заявление, что ему по наследству от прежнего правительства перешла "не просто экономическая черная дыра, а социальная черная дыра".Премьер предупредит граждан, что ситуация в Великобритании сначала ухудшится и только затем пойдет на улучшение, говорится в публикации.

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великобритания, премьер-министр, предупреждение