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Стало известно, к кому может перейти руководство Telegram - 25.08.2024, ПРАЙМ
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Стало известно, к кому может перейти руководство Telegram
Стало известно, к кому может перейти руководство Telegram - 25.08.2024, ПРАЙМ
Стало известно, к кому может перейти руководство Telegram
Управление мессенджером Telegram после ареста его основателя Павла Дурова во Франции, вероятнее всего, перейдет к временно исполняющему обязанности, которым... | 25.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-25T07:04+0300
2024-08-25T07:05+0300
происшествия
telegram
руководство
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Управление мессенджером Telegram после ареста его основателя Павла Дурова во Франции, вероятнее всего, перейдет к временно исполняющему обязанности, которым может стать вице-президент мессенджера Илья Перекопский - друг и партнер Дурова со времен их совместной работы над соцсетью "ВКонтакте", поделился мнением с РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По ее данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. "Скорее всего, в Telegram появится врио. Скорее всего, это будет относительно публичная фигура - Илья Перекопский, который также друг и партнер Павла по "ВКонтакте", - прокомментировал Зыков. Он добавил при этом, что с точки зрения владельцев и структуры компании Telegram остается относительно анонимным сервисом. По его словам, до сих пор неизвестно, на какие денежные средства живет мессенджер. Эксперт считает, что еще до того момента, когда в Telegram появилась монетизация, "собственных денег на развитие должно было уже не остаться". По данным французских СМИ, в воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
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telegram, руководство
Происшествия, Telegram, руководство
07:04 25.08.2024 (обновлено: 07:05 25.08.2024)
 
Стало известно, к кому может перейти руководство Telegram

Эксперт Зыков: управление Telegram может перейти к вице-президенту Перекопскому

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Управление мессенджером Telegram после ареста его основателя Павла Дурова во Франции, вероятнее всего, перейдет к временно исполняющему обязанности, которым может стать вице-президент мессенджера Илья Перекопский - друг и партнер Дурова со времен их совместной работы над соцсетью "ВКонтакте", поделился мнением с РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По ее данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.
"Скорее всего, в Telegram появится врио. Скорее всего, это будет относительно публичная фигура - Илья Перекопский, который также друг и партнер Павла по "ВКонтакте", - прокомментировал Зыков.
Он добавил при этом, что с точки зрения владельцев и структуры компании Telegram остается относительно анонимным сервисом.
#Тюрьма - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2024
Журналисты узнали, сколько лет тюрьмы грозит Дурову
06:06
По его словам, до сих пор неизвестно, на какие денежные средства живет мессенджер. Эксперт считает, что еще до того момента, когда в Telegram появилась монетизация, "собственных денег на развитие должно было уже не остаться".
По данным французских СМИ, в воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
 
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