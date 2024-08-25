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Стало известно, к кому может перейти руководство Telegram
Стало известно, к кому может перейти руководство Telegram - 25.08.2024, ПРАЙМ
Стало известно, к кому может перейти руководство Telegram
Управление мессенджером Telegram после ареста его основателя Павла Дурова во Франции, вероятнее всего, перейдет к временно исполняющему обязанности, которым... | 25.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-25T07:04+0300
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Управление мессенджером Telegram после ареста его основателя Павла Дурова во Франции, вероятнее всего, перейдет к временно исполняющему обязанности, которым может стать вице-президент мессенджера Илья Перекопский - друг и партнер Дурова со времен их совместной работы над соцсетью "ВКонтакте", поделился мнением с РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По ее данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. "Скорее всего, в Telegram появится врио. Скорее всего, это будет относительно публичная фигура - Илья Перекопский, который также друг и партнер Павла по "ВКонтакте", - прокомментировал Зыков. Он добавил при этом, что с точки зрения владельцев и структуры компании Telegram остается относительно анонимным сервисом. По его словам, до сих пор неизвестно, на какие денежные средства живет мессенджер. Эксперт считает, что еще до того момента, когда в Telegram появилась монетизация, "собственных денег на развитие должно было уже не остаться". По данным французских СМИ, в воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
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Стало известно, к кому может перейти руководство Telegram
Эксперт Зыков: управление Telegram может перейти к вице-президенту Перекопскому
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Управление мессенджером Telegram после ареста его основателя Павла Дурова во Франции, вероятнее всего, перейдет к временно исполняющему обязанности, которым может стать вице-президент мессенджера Илья Перекопский - друг и партнер Дурова со времен их совместной работы над соцсетью "ВКонтакте", поделился мнением с РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По ее данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.
"Скорее всего, в Telegram появится врио. Скорее всего, это будет относительно публичная фигура - Илья Перекопский, который также друг и партнер Павла по "ВКонтакте", - прокомментировал Зыков.
Он добавил при этом, что с точки зрения владельцев и структуры компании Telegram остается относительно анонимным сервисом.
Журналисты узнали, сколько лет тюрьмы грозит Дурову
По его словам, до сих пор неизвестно, на какие денежные средства живет мессенджер. Эксперт считает, что еще до того момента, когда в Telegram появилась монетизация, "собственных денег на развитие должно было уже не остаться".
По данным французских СМИ, в воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.