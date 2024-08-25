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Стало известно, к кому может перейти руководство Telegram

Стало известно, к кому может перейти руководство Telegram - 25.08.2024, ПРАЙМ

Стало известно, к кому может перейти руководство Telegram

Управление мессенджером Telegram после ареста его основателя Павла Дурова во Франции, вероятнее всего, перейдет к временно исполняющему обязанности, которым... | 25.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-25T07:04+0300

2024-08-25T07:04+0300

2024-08-25T07:05+0300

происшествия

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Управление мессенджером Telegram после ареста его основателя Павла Дурова во Франции, вероятнее всего, перейдет к временно исполняющему обязанности, которым может стать вице-президент мессенджера Илья Перекопский - друг и партнер Дурова со времен их совместной работы над соцсетью "ВКонтакте", поделился мнением с РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По ее данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. "Скорее всего, в Telegram появится врио. Скорее всего, это будет относительно публичная фигура - Илья Перекопский, который также друг и партнер Павла по "ВКонтакте", - прокомментировал Зыков. Он добавил при этом, что с точки зрения владельцев и структуры компании Telegram остается относительно анонимным сервисом. По его словам, до сих пор неизвестно, на какие денежные средства живет мессенджер. Эксперт считает, что еще до того момента, когда в Telegram появилась монетизация, "собственных денег на развитие должно было уже не остаться". По данным французских СМИ, в воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.

https://1prime.ru/20240825/durov-851105253.html

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