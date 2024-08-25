https://1prime.ru/20240825/telegram-851113813.html

Команда Telegram ответила на обвинения в адрес Дурова

Команда Telegram ответила на обвинения в адрес Дурова - 25.08.2024, ПРАЙМ

Команда Telegram ответила на обвинения в адрес Дурова

Команда мессенджера Telegram, комментируя задержание его основателя Павла Дурова во Франции, заявила, что абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец... | 25.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-25T22:25+0300

2024-08-25T22:25+0300

2024-08-25T22:27+0300

telegram

павел дуров

франция

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МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Команда мессенджера Telegram, комментируя задержание его основателя Павла Дурова во Франции, заявила, что абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление ею.Команда подчеркнула, что платформа соблюдает законы Евросюоза, ее модерация соответствует стандартам отрасли и совершенствуется.

https://1prime.ru/20240825/snouden-851112136.html

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telegram, павел дуров, франция