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Команда Telegram ответила на обвинения в адрес Дурова - 25.08.2024, ПРАЙМ
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Команда Telegram ответила на обвинения в адрес Дурова
Команда Telegram ответила на обвинения в адрес Дурова - 25.08.2024, ПРАЙМ
Команда Telegram ответила на обвинения в адрес Дурова
Команда мессенджера Telegram, комментируя задержание его основателя Павла Дурова во Франции, заявила, что абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец... | 25.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-25T22:25+0300
2024-08-25T22:27+0300
telegram
павел дуров
франция
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МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Команда мессенджера Telegram, комментируя задержание его основателя Павла Дурова во Франции, заявила, что абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление ею.Команда подчеркнула, что платформа соблюдает законы Евросюоза, ее модерация соответствует стандартам отрасли и совершенствуется.
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франция
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telegram, павел дуров, франция
Telegram, Павел Дуров, ФРАНЦИЯ
22:25 25.08.2024 (обновлено: 22:27 25.08.2024)
 
Команда Telegram ответила на обвинения в адрес Дурова

Telegram: заставлять платформу отвечать за злоупотребление ею является абсурдом

© instagram Павел Дуров
Павел Дуров
© instagram
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МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Команда мессенджера Telegram, комментируя задержание его основателя Павла Дурова во Франции, заявила, что абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление ею.
Команда подчеркнула, что платформа соблюдает законы Евросюоза, ее модерация соответствует стандартам отрасли и совершенствуется.
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