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Европа отстает от России: почему она боится цифровой валюты - 25.08.2024, ПРАЙМ
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Европа отстает от России: почему она боится цифровой валюты
Европа отстает от России: почему она боится цифровой валюты - 25.08.2024, ПРАЙМ
Европа отстает от России: почему она боится цифровой валюты
До запланированной разработки и запуска в пилотное использование цифрового евро осталось чуть больше года: Европейский центральный банк (ЕЦБ) предполагает, что... | 25.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-25T08:00+0300
2024-08-25T08:00+0300
мнения аналитиков
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МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. До запланированной разработки и запуска в пилотное использование цифрового евро осталось чуть больше года: Европейский центральный банк (ЕЦБ) предполагает, что первые кейсы использования цифровой валюты появятся после ноября 2025 года. По данным Bloomberg, примерно половина населения крупнейшей экономики Европы – Германии - не в состоянии представить себе использование цифровой валюты, главным образом из-за опасений по поводу конфиденциальности. Немцы больше, чем жители других стран еврозоны, озабочены этим вопросом. Несмотря на то, что безналичные расчеты в регионе реализованы давно и повсеместно, они упрямо продолжают выбирать наличные деньги. Конечно, в большей степени это касается пожилых людей. Но перспектива появления цифрового евро пугает и более молодых граждан, которые опасаются потери контроля над своими расходами и чрезмерной зависимости от технологий. У банков свои опасения. Согласно опубликованной в феврале этого года заметке Европейского центрального банка (ЕЦБ), коммерческие кредитные организации настороженно относятся к вводу в оборот цифровых валют в целом и цифрового евро в частности. Их доводы – возможный переток ликвидности из банков на платформу ЕЦБ, а также боязнь потерять роль посредников в расчетах. Комментируя эти доводы, ЕЦБ отметил, что проблема перетока сбережений возможна в теории, но она будет предупреждена за счет ограничений на объемы хранения цифровых евро частными лицами. Кроме того, цифровой евро (как и цифровой рубль) не предполагается в качестве средства хранения под проценты - то есть держать их во вкладах или приобретать на них ценные бумаги будет невозможно. Для сбережений клиентам банков будет выгоднее выбирать банковские вклады. Это же позволит избежать "кризиса ликвидности", то есть риска нехватки денег на выдачу кредитов и обслуживание вкладов из-за массового вывода клиентами средств из банков в пользу кошельков цифрового евро, о чем говорят критики внедрения европейской цифровой валюты. В целом опасения банков в Европе аналогичны тем, что выражали российские участники финансовых рынков. Но в России их удалось преодолеть – пилотный проект длится уже год, за это время провели почти 40 тысяч операций. Массовое внедрение цифрового рубля ожидается в 2025 году. Хочется напомнить, что появление формы национальной валюты, которая обслуживается на инфраструктуре блокчейн-платформы – это возможность для банков и финтех-компаний предоставлять новые виды услуг, в том числе при обслуживании расчетов – такие, как обеспечение выполнения смарт-контрактов между компаниями. Вероятно, европейские финансовые структуры тоже должны это осознавать и учитывать в своих расчетах. Окончательное решение о внедрении цифрового евро планируется принять в конце 2025 года. Автор: Антонина Левашенко, руководитель Центра-ОЭСР ИПЭИ Президентской Академии
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
мнения аналитиков, цифровая валюта, цифровые активы, цифровая трансформация, цифровая экономика, цифровые финансовые активы, цифровые валюты
Мнения аналитиков, цифровая валюта, цифровые активы, цифровая трансформация, Цифровая экономика, цифровые финансовые активы, цифровые валюты
08:00 25.08.2024
 
Европа отстает от России: почему она боится цифровой валюты

Экономист Левашенко: Россия обошла Европу по темпам внедрения цифровых валют

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МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. До запланированной разработки и запуска в пилотное использование цифрового евро осталось чуть больше года: Европейский центральный банк (ЕЦБ) предполагает, что первые кейсы использования цифровой валюты появятся после ноября 2025 года.
По данным Bloomberg, примерно половина населения крупнейшей экономики Европы – Германии - не в состоянии представить себе использование цифровой валюты, главным образом из-за опасений по поводу конфиденциальности.
Немцы больше, чем жители других стран еврозоны, озабочены этим вопросом. Несмотря на то, что безналичные расчеты в регионе реализованы давно и повсеместно, они упрямо продолжают выбирать наличные деньги. Конечно, в большей степени это касается пожилых людей. Но перспектива появления цифрового евро пугает и более молодых граждан, которые опасаются потери контроля над своими расходами и чрезмерной зависимости от технологий.
У банков свои опасения. Согласно опубликованной в феврале этого года заметке Европейского центрального банка (ЕЦБ), коммерческие кредитные организации настороженно относятся к вводу в оборот цифровых валют в целом и цифрового евро в частности. Их доводы – возможный переток ликвидности из банков на платформу ЕЦБ, а также боязнь потерять роль посредников в расчетах.
Комментируя эти доводы, ЕЦБ отметил, что проблема перетока сбережений возможна в теории, но она будет предупреждена за счет ограничений на объемы хранения цифровых евро частными лицами. Кроме того, цифровой евро (как и цифровой рубль) не предполагается в качестве средства хранения под проценты - то есть держать их во вкладах или приобретать на них ценные бумаги будет невозможно. Для сбережений клиентам банков будет выгоднее выбирать банковские вклады. Это же позволит избежать "кризиса ликвидности", то есть риска нехватки денег на выдачу кредитов и обслуживание вкладов из-за массового вывода клиентами средств из банков в пользу кошельков цифрового евро, о чем говорят критики внедрения европейской цифровой валюты.
В целом опасения банков в Европе аналогичны тем, что выражали российские участники финансовых рынков. Но в России их удалось преодолеть – пилотный проект длится уже год, за это время провели почти 40 тысяч операций. Массовое внедрение цифрового рубля ожидается в 2025 году.
Хочется напомнить, что появление формы национальной валюты, которая обслуживается на инфраструктуре блокчейн-платформы – это возможность для банков и финтех-компаний предоставлять новые виды услуг, в том числе при обслуживании расчетов – такие, как обеспечение выполнения смарт-контрактов между компаниями. Вероятно, европейские финансовые структуры тоже должны это осознавать и учитывать в своих расчетах. Окончательное решение о внедрении цифрового евро планируется принять в конце 2025 года.
Автор: Антонина Левашенко, руководитель Центра-ОЭСР ИПЭИ Президентской Академии

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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