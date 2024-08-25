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Европа отстает от России: почему она боится цифровой валюты

Европа отстает от России: почему она боится цифровой валюты - 25.08.2024, ПРАЙМ

Европа отстает от России: почему она боится цифровой валюты

До запланированной разработки и запуска в пилотное использование цифрового евро осталось чуть больше года: Европейский центральный банк (ЕЦБ) предполагает, что... | 25.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-25T08:00+0300

2024-08-25T08:00+0300

2024-08-25T08:00+0300

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МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. До запланированной разработки и запуска в пилотное использование цифрового евро осталось чуть больше года: Европейский центральный банк (ЕЦБ) предполагает, что первые кейсы использования цифровой валюты появятся после ноября 2025 года. По данным Bloomberg, примерно половина населения крупнейшей экономики Европы – Германии - не в состоянии представить себе использование цифровой валюты, главным образом из-за опасений по поводу конфиденциальности. Немцы больше, чем жители других стран еврозоны, озабочены этим вопросом. Несмотря на то, что безналичные расчеты в регионе реализованы давно и повсеместно, они упрямо продолжают выбирать наличные деньги. Конечно, в большей степени это касается пожилых людей. Но перспектива появления цифрового евро пугает и более молодых граждан, которые опасаются потери контроля над своими расходами и чрезмерной зависимости от технологий. У банков свои опасения. Согласно опубликованной в феврале этого года заметке Европейского центрального банка (ЕЦБ), коммерческие кредитные организации настороженно относятся к вводу в оборот цифровых валют в целом и цифрового евро в частности. Их доводы – возможный переток ликвидности из банков на платформу ЕЦБ, а также боязнь потерять роль посредников в расчетах. Комментируя эти доводы, ЕЦБ отметил, что проблема перетока сбережений возможна в теории, но она будет предупреждена за счет ограничений на объемы хранения цифровых евро частными лицами. Кроме того, цифровой евро (как и цифровой рубль) не предполагается в качестве средства хранения под проценты - то есть держать их во вкладах или приобретать на них ценные бумаги будет невозможно. Для сбережений клиентам банков будет выгоднее выбирать банковские вклады. Это же позволит избежать "кризиса ликвидности", то есть риска нехватки денег на выдачу кредитов и обслуживание вкладов из-за массового вывода клиентами средств из банков в пользу кошельков цифрового евро, о чем говорят критики внедрения европейской цифровой валюты. В целом опасения банков в Европе аналогичны тем, что выражали российские участники финансовых рынков. Но в России их удалось преодолеть – пилотный проект длится уже год, за это время провели почти 40 тысяч операций. Массовое внедрение цифрового рубля ожидается в 2025 году. Хочется напомнить, что появление формы национальной валюты, которая обслуживается на инфраструктуре блокчейн-платформы – это возможность для банков и финтех-компаний предоставлять новые виды услуг, в том числе при обслуживании расчетов – такие, как обеспечение выполнения смарт-контрактов между компаниями. Вероятно, европейские финансовые структуры тоже должны это осознавать и учитывать в своих расчетах. Окончательное решение о внедрении цифрового евро планируется принять в конце 2025 года. Автор: Антонина Левашенко, руководитель Центра-ОЭСР ИПЭИ Президентской Академии

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мнения аналитиков, цифровая валюта, цифровые активы, цифровая трансформация, цифровая экономика, цифровые финансовые активы, цифровые валюты