Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украина призвала Белоруссию отодвинуть свои силы дальше от границы - 25.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240825/ukraina-851113694.html
Украина призвала Белоруссию отодвинуть свои силы дальше от границы
Украина призвала Белоруссию отодвинуть свои силы дальше от границы - 25.08.2024, ПРАЙМ
Украина призвала Белоруссию отодвинуть свои силы дальше от границы
Украинский МИД утверждает, что около границы сосредоточены белорусские войска и вооружение, и выступил с призывом в адрес Минска отвести их подальше. | 25.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-25T22:20+0300
2024-08-25T22:29+0300
белоруссия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/76251/22/762512245_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_8481e3ab493e76769f5cc3c947c0b65b.jpg
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Украинский МИД утверждает, что около границы сосредоточены белорусские войска и вооружение, и выступил с призывом в адрес Минска отвести их подальше. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 9 августа над территорией республики были сбиты украинские, предположительно, ударные беспилотные летательные аппараты. Еще несколько БПЛА уничтожены российскими военными над территорией РФ. По словам Лукашенко, произошедшее является провокацией, которая не останется без ответа. Государственный секретарь совета безопасности РБ Александр Вольфович заявил, что в августе Минск выявил шесть случаев, когда ВСУ осуществляли разведку белорусской территории при помощи квадрокоптеров. Лукашенко дал указание в связи с этим усилить группировку войск на гомельском и мозырском тактических направлениях - там, где республика на юге граничит с Украиной. Украинское внешнеполитическое ведомство утверждает, что Минск "сосредотачивают значительное количество личного состава, в частности сил специальных операций, вооружения и военной техники &lt;...&gt; в Гомельской области вблизи северных границ Украины". Как подчеркивает МИД, Киев не намерен предпринимать каких бы то ни было действий недружественного характера, и обратился к Минску с призывом отвести военные подразделения от границы с Украиной "на расстояние, превышающее дальность поражения имеющихся у Белоруссии систем огня". Глава белорусского Минобороны Виктор Хренин ранее заявлял, что группировка войск, которую направили на усиление границы с Украиной, уже находится на месте и готова реагировать на любые провокации со стороны ВСУ.
https://1prime.ru/20240824/vsu-851102149.html
белоруссия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76251/22/762512245_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_01221b51be6a8649d1a896f81ff19d40.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
белоруссия, украина
БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА
22:20 25.08.2024 (обновлено: 22:29 25.08.2024)
 
Украина призвала Белоруссию отодвинуть свои силы дальше от границы

МИД Украины просит Минск отодвинуть свои силы дальше от границы стран

© РИА Новости . Григорий Василенко | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел Украины
Здание министерства иностранных дел Украины - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости . Григорий Василенко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Украинский МИД утверждает, что около границы сосредоточены белорусские войска и вооружение, и выступил с призывом в адрес Минска отвести их подальше.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 9 августа над территорией республики были сбиты украинские, предположительно, ударные беспилотные летательные аппараты. Еще несколько БПЛА уничтожены российскими военными над территорией РФ. По словам Лукашенко, произошедшее является провокацией, которая не останется без ответа. Государственный секретарь совета безопасности РБ Александр Вольфович заявил, что в августе Минск выявил шесть случаев, когда ВСУ осуществляли разведку белорусской территории при помощи квадрокоптеров. Лукашенко дал указание в связи с этим усилить группировку войск на гомельском и мозырском тактических направлениях - там, где республика на юге граничит с Украиной.
Украинское внешнеполитическое ведомство утверждает, что Минск "сосредотачивают значительное количество личного состава, в частности сил специальных операций, вооружения и военной техники <...> в Гомельской области вблизи северных границ Украины".
Танк Т-80БВМ - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2024
В Германии рассказали, кого ВСУ отправляют в бой из-за нехватки солдат
Вчера, 16:50
Как подчеркивает МИД, Киев не намерен предпринимать каких бы то ни было действий недружественного характера, и обратился к Минску с призывом отвести военные подразделения от границы с Украиной "на расстояние, превышающее дальность поражения имеющихся у Белоруссии систем огня".
Глава белорусского Минобороны Виктор Хренин ранее заявлял, что группировка войск, которую направили на усиление границы с Украиной, уже находится на месте и готова реагировать на любые провокации со стороны ВСУ.
 
БЕЛОРУССИЯУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала