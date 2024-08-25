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Украина призвала Белоруссию отодвинуть свои силы дальше от границы
Украина призвала Белоруссию отодвинуть свои силы дальше от границы - 25.08.2024, ПРАЙМ
Украина призвала Белоруссию отодвинуть свои силы дальше от границы
Украинский МИД утверждает, что около границы сосредоточены белорусские войска и вооружение, и выступил с призывом в адрес Минска отвести их подальше. | 25.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-25T22:20+0300
2024-08-25T22:20+0300
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Украинский МИД утверждает, что около границы сосредоточены белорусские войска и вооружение, и выступил с призывом в адрес Минска отвести их подальше. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 9 августа над территорией республики были сбиты украинские, предположительно, ударные беспилотные летательные аппараты. Еще несколько БПЛА уничтожены российскими военными над территорией РФ. По словам Лукашенко, произошедшее является провокацией, которая не останется без ответа. Государственный секретарь совета безопасности РБ Александр Вольфович заявил, что в августе Минск выявил шесть случаев, когда ВСУ осуществляли разведку белорусской территории при помощи квадрокоптеров. Лукашенко дал указание в связи с этим усилить группировку войск на гомельском и мозырском тактических направлениях - там, где республика на юге граничит с Украиной. Украинское внешнеполитическое ведомство утверждает, что Минск "сосредотачивают значительное количество личного состава, в частности сил специальных операций, вооружения и военной техники <...> в Гомельской области вблизи северных границ Украины". Как подчеркивает МИД, Киев не намерен предпринимать каких бы то ни было действий недружественного характера, и обратился к Минску с призывом отвести военные подразделения от границы с Украиной "на расстояние, превышающее дальность поражения имеющихся у Белоруссии систем огня". Глава белорусского Минобороны Виктор Хренин ранее заявлял, что группировка войск, которую направили на усиление границы с Украиной, уже находится на месте и готова реагировать на любые провокации со стороны ВСУ.
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белоруссия, украина
Украина призвала Белоруссию отодвинуть свои силы дальше от границы
МИД Украины просит Минск отодвинуть свои силы дальше от границы стран
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Украинский МИД утверждает, что около границы сосредоточены белорусские войска и вооружение, и выступил с призывом в адрес Минска отвести их подальше.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 9 августа над территорией республики были сбиты украинские, предположительно, ударные беспилотные летательные аппараты. Еще несколько БПЛА уничтожены российскими военными над территорией РФ. По словам Лукашенко, произошедшее является провокацией, которая не останется без ответа. Государственный секретарь совета безопасности РБ Александр Вольфович заявил, что в августе Минск выявил шесть случаев, когда ВСУ осуществляли разведку белорусской территории при помощи квадрокоптеров. Лукашенко дал указание в связи с этим усилить группировку войск на гомельском и мозырском тактических направлениях - там, где республика на юге граничит с Украиной.
Украинское внешнеполитическое ведомство утверждает, что Минск "сосредотачивают значительное количество личного состава, в частности сил специальных операций, вооружения и военной техники <...> в Гомельской области вблизи северных границ Украины".
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Как подчеркивает МИД, Киев не намерен предпринимать каких бы то ни было действий недружественного характера, и обратился к Минску с призывом отвести военные подразделения от границы с Украиной "на расстояние, превышающее дальность поражения имеющихся у Белоруссии систем огня".
Глава белорусского Минобороны Виктор Хренин ранее заявлял, что группировка войск, которую направили на усиление границы с Украиной, уже находится на месте и готова реагировать на любые провокации со стороны ВСУ.