https://1prime.ru/20240825/zakharova-851111400.html

Захарова рассказала о действиях российских дипломатов по делу Дурова

Захарова рассказала о действиях российских дипломатов по делу Дурова - 25.08.2024, ПРАЙМ

Захарова рассказала о действиях российских дипломатов по делу Дурова

Россия направила ноту, где содержится требование обеспечить доступ к предпринимателю Павлу Дурову, однако Париж считает его французское гражданство как... | 25.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-25T14:42+0300

2024-08-25T14:42+0300

2024-08-25T14:44+0300

павел дуров

telegram

франция

мария захарова

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Россия направила ноту, где содержится требование обеспечить доступ к предпринимателю Павлу Дурову, однако Париж считает его французское гражданство как основное, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова "Ноту направили с требованием о доступе. Но у него французское гражданство, что Франция воспринимает в качестве основного", - объяснила она. Французские СМИ сообщили вечером в субботу, что основателя Telegram задержали в аэропорту Ле-Бурже при выходе из частного самолета, прилетевшего, как утверждается, из Азербайджана. По сведениям французской прессы, Дуров, у которого имеется гражданство Франции, содержится в списке разыскиваемых в стране лиц. СМИ сообщали, что французское правосудие считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин. В том числе речь идет об отказе мессенджера сотрудничать с властями страны. В воскресенье предпринимателю могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Как сообщил французский журналист Сирил Амурский, Дурову грозит до 20 лет тюрьмы. Посольство России по Франции сообщило РИА Новости, что власти страны в данный момент уклоняются от сотрудничества по вопросу задержания Дурова.

https://1prime.ru/20240825/durov-851110449.html

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павел дуров, telegram, франция, мария захарова